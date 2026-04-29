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Руководство пользователя
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Использование щипцов Philips для завивки коротких волос
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Как очищать стайлер для волос Philips?
Щипцы для завивки Philips плохо завивают волосы
Покрытие выпрямителя для волос Philips стирается
Стайлер для волос Philips не включается
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