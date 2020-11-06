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Більше не доступний

Мультистайлер

HP4698/10

4.3
| (9) Відгуки
Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.
Переглянути всі переваги

SalonSuper Stylist

Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

Щипці для укладки (13 компонентів) для безмежної універсальності під час укладки волосся

Щипці для укладки (13 компонентів) для безмежної універсальності під час укладки волосся

Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!

Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

9

Відгуки

2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Виріб має чудові функції !

Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))

Плюси

Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/10 Мультистайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/10 Мультистайлер

23/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler

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