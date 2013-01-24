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    Мультистайлер

    HP4698/10
    Загальна оцінка / 5
    • Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
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      Мультистайлер

      HP4698/10
      Загальна оцінка / 5

      Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Мультистайлер

      Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

      Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Мультистайлер

      Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

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        SalonSuper Stylist

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

        Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

        Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

        Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

        Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

        Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

        Індикатор "увімк./вимк."

        Індикатор "увімк./вимк."

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Щипці для укладки (13 компонентів) для безмежної універсальності під час укладки волосся

        Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!

        Насадка-спіраль для прекрасних спіральок

        Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!

        Насадка для тугих локонів та спіральок

        Щоб створити тугі локони або спіральки, потрібно скористатися стайлером із малим діаметром.

        Насадка для створення великих локонів

        Щоб створити прекрасні локони або хвилі, потрібно скористатися цією великою насадкою для завивки із великим діаметром.

        Насадка для спіральних вільних локонів

        Чіткі спіральки на насадці дозволяють легко створити вільні хвильки.

        У комплекті: шпильки для легкої укладки волосся

        Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.

        Жаростійкий дорожній футляр

        Цей жаростійкий футляр ідеально підходить для укладок у дорозі. Більше не потрібно чекати, поки плойка охолоне. Просто зберігайте її у жаростійкому футлярі з комплекту.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          100–240  В
          Потужність
          25  Вт
          Матеріал корпусу
          різні
          Довжина шнура
          1,8  м
          Колір/обробка
          різні

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так

        • Тип волосся

          Наявна зачіска
          • Пряме
          • Хвилясте
          • Кучеряве
          Результат
          Кілька зачісок
          Для ламкого волосся
          Так
          Довжина волосся
          • Довге
          • Середнє
          Товщина волосся
          Тонке

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