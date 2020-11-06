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Більше не доступний
HP4698/10
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!
Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.
4.3
з 5
9
Відгуки
Vikroria
06/11/2020
Україна
Виріб має чудові функції !
Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))
Плюси
Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/10 Мультистайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/10 Мультистайлер
Czesio87
23/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler