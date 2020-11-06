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Больше не доступен

Мультистайлер

HP4698/22

4

| (2) Отзывы

Больше оригинальных причесок, постоянная забота

Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Создайте свой стиль при помощи SalonSuper Stylist

Больше оригинальных причесок, постоянная забота

  • Стайлер SalonSuper Stylist

Набор для стайлера из 13 предметов для создания стилей на любой вкус

Набор для стайлера из 13 предметов для создания стилей на любой вкус

С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

5 вариантов прически: гладкая, крупные локоны, колечки, волны и гофрирование

5 вариантов прически: гладкая, крупные локоны, колечки, волны и гофрирование

.

Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

4
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Виріб має чудові функції !

Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))

Плюсы

Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4698/10 Мультистайлер

Дата пользования 2018-11-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4698/10 Мультистайлер

Дата пользования 2018-11-06

09/11/2020

Україна

Україна

Хороший виріб, але не без недоліка

Багатофункційний пристрій із чудовими можливостями і багатьма насадками. З недоліків можу вказати те, що насадка із "утюжками" досить не надійна. Моя дружина має довге, кудряве волосся і тому щодня перед роботою випрямляє. за дев'ять місяців користування (орієнтовно листопад місяць, а куплялось 14.02.2019) зламалось вушко шпильки насадки "утюжки" (пристрій НЕ падав(!!!)), по зовнішньому вигляду було видно, що на нього діяла температура і пластик покришився. На сервісі сказали, що то не є гарантійний випадок, бо фізичне пошкодження. Довелось купувати запчастину своїм коштом. Нова запчастина прослужила до серпня 2020 і вийшла з ладу в тому самому місці. Сервіс відмовився замовляти цю запчастину аргументувавши, що пристрій знятий з виробництва. То ж по факту - мультистайлер досить не поганий, але не для щоденного користування.

Плюсы

велика кількість насадок

Минусы

недоліки в конструкції, що приводить до поломки пристрою

Этот отзыв про HP4698/01 Мультистайлер

Дата пользования 2019-11-09

Этот отзыв про HP4698/01 Мультистайлер

Дата пользования 2019-11-09

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 