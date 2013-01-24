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Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
SalonSuper Stylist забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
SalonSuper Stylist забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди. Переглянути усі переваги
Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
SalonSuper Stylist забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
SalonSuper Stylist забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди. Переглянути усі переваги
Мультистайлер
Ціна магазину Philips
Усього:
Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!
Керамічне покриття запобігає пошкодженню волосся та забезпечує рівномірний розподіл тепла.
Конічна плойка (Ø13–25 мм) дозволяє створювати різні типи локонів та хвиль – від тугих спіральок до вільних, природних локонів та хвиль. Це легко та швидко; жодного сплутування. Надайте волоссю об’єму, створюючи різноманітні локони!
Цей жаростійкий футляр ідеально підходить для укладок у дорозі. Більше не потрібно чекати, поки стайлер охолоне. Просто зберігайте його у жаростійкому футлярі з комплекту.
Ця насадка надає волоссю чудової приємної текстури.
Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.
Використовуйте цю високоякісну щітку, щоб розпрямити та вирівняти кутикули волосся для підсилення блиску.
Щоб створити тугі локони або спіральки, потрібно скористатися стайлером із малим діаметром.
Щоб створити прекрасні локони або хвилі, потрібно скористатися цією великою насадкою для завивки із великим діаметром.
Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!
Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування