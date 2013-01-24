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    Мультистайлер

    HP4698/22
    Загальна оцінка / 5
    • Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
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      Мультистайлер

      HP4698/22
      Загальна оцінка / 5

      Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      SalonSuper Stylist забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Мультистайлер

      Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      SalonSuper Stylist забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди. Переглянути усі переваги

      Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      SalonSuper Stylist забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Мультистайлер

      Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      SalonSuper Stylist забезпечує Вас усім для створення найсучасніших зачісок для будь-якої нагоди. Переглянути усі переваги

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        Мультистайлер

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        Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

        Ваш стиль із SalonSuper Stylist

        • SalonSuper Stylist
        Щипці для укладки (13 компонентів) для безмежної універсальності під час укладки волосся

        Щипці для укладки (13 компонентів) для безмежної універсальності під час укладки волосся

        Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!

        Керамічне покриття запобігає пошкодженню волосся та забезпечує рівномірний розподіл тепла

        Керамічне покриття запобігає пошкодженню волосся та забезпечує рівномірний розподіл тепла

        Керамічне покриття запобігає пошкодженню волосся та забезпечує рівномірний розподіл тепла.

        Конічний циліндр для різних типів локонів та хвиль

        Конічний циліндр для різних типів локонів та хвиль

        Конічна плойка (Ø13–25 мм) дозволяє створювати різні типи локонів та хвиль – від тугих спіральок до вільних, природних локонів та хвиль. Це легко та швидко; жодного сплутування. Надайте волоссю об’єму, створюючи різноманітні локони!

        Жаростійкий дорожній футляр

        Жаростійкий дорожній футляр

        Цей жаростійкий футляр ідеально підходить для укладок у дорозі. Більше не потрібно чекати, поки стайлер охолоне. Просто зберігайте його у жаростійкому футлярі з комплекту.

        Насадка для додаткової текстури

        Насадка для додаткової текстури

        Ця насадка надає волоссю чудової приємної текстури.

        Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

        Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

        Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.

        5 зачісок: пряме волосся, великі локони, спіральки, гофрування та хвильки

        5 зачісок: пряме волосся, великі локони, спіральки, гофрування та хвильки

        Індикатор "увімк./вимк."

        Індикатор "увімк./вимк."

        У комплекті: щітка для гладенького волосся

        Використовуйте цю високоякісну щітку, щоб розпрямити та вирівняти кутикули волосся для підсилення блиску.

        Насадка для тугих локонів та спіральок

        Щоб створити тугі локони або спіральки, потрібно скористатися стайлером із малим діаметром.

        Насадка для створення великих локонів

        Щоб створити прекрасні локони або хвилі, потрібно скористатися цією великою насадкою для завивки із великим діаметром.

        Насадка-спіраль для прекрасних спіральок

        Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!

        Насадка для випрямлення волосся для прекрасного прямого волосся

        Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Максимальна температура
          140  °C
          Напруга
          100–240  В
          Довжина шнура
          1,8  м
          Колір/обробка
          Сріблястий
          Матеріал корпусу
          різні

        • Характеристики

          Керамічне покриття
          Так
          Холодний носик
          Так
          Петля для підвішування
          Так
          Індикатор готовності до використання
          Так
          Гнучкий шнур
          Так

        • Тип волосся

          Результат
          Кілька зачісок
          Товщина волосся
          Тонке

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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