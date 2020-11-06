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Більше не доступний

Мультистайлер

HP4698/22

4.3

| (9) Відгуки

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Більш творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

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Щипці для укладки (13 компонентів) для безмежної універсальності під час укладки волосся

Щипці для укладки (13 компонентів) для безмежної універсальності під час укладки волосся

Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!

5 зачісок: пряме волосся, великі локони, спіральки, гофрування та хвильки

5 зачісок: пряме волосся, великі локони, спіральки, гофрування та хвильки

.

Керамічне покриття запобігає пошкодженню волосся та забезпечує рівномірний розподіл тепла

Керамічне покриття запобігає пошкодженню волосся та забезпечує рівномірний розподіл тепла

Керамічне покриття запобігає пошкодженню волосся та забезпечує рівномірний розподіл тепла.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

9

Відгуки

2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Виріб має чудові функції !

Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))

Плюси

Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/10 Мультистайлер

Дата використання 2018-11-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/10 Мультистайлер

Дата використання 2018-11-06

23/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler

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