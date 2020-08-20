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Больше не доступен

SalonDry TravelДорожный фен

HP4829/00

5

| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Профессиональные результаты всегда и везде

С помощью фена SalonDry Travel мощностью 2000 Вт вы сможете создать профессиональную укладку, где бы вы ни находились.

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Фен SalonDry Travel

Профессиональные результаты всегда и везде

  • 2000 Вт

  • Складной

  • Переключение напряжения

Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

2 режима скорости для бережной сушки

2 режима скорости для бережной сушки

Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

Холодный обдув для фиксации укладки

Холодный обдув для фиксации укладки

Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Плюсы

так, дуже надійний

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Дата пользования 2018-08-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Дата пользования 2018-08-20

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

01/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей

Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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