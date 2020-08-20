Цей фен ідеально підійде людині, яка багато подорожує, оскільки має компактний розмір та складну ручку, тому, він не займе багато місця у валізі. Досить потужний, має декілька режимів подачі повітря, в тому числі, подає холодне повітря для більш делікатного сушіння волосся. Фен має доволі сучасний та стильний дизайн. Зручний, можна підвісити до стіни за кільце. Із мінусів - не вистачає прогумованої накладки на ручку, бо пластик, з якого зроблена ручка, на мій погляд, дещо ковзкий. В цілому це дуже гідний та надійний продукт, я задоволена характеристиками та якістю фена.