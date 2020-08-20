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Больше не доступен
Профессиональные результаты всегда и везде
С помощью фена SalonDry Travel мощностью 2000 Вт вы сможете создать профессиональную укладку, где бы вы ни находились.
2000 Вт
Складной
Переключение напряжения
Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Бережная сушка благодаря двум режимам скорости
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Плюсы
так, дуже надійний
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Дата пользования 2018-08-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Дата пользования 2018-08-20
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Наталія07
01/11/2019
Україна
Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей
Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer