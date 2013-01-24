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SalonDry Travel

Дорожній фен

HP4829/00
Загальна оцінка / 5
  • Професійний результат усюди Професійний результат усюди Професійний результат усюди
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    SalonDry Travel Дорожній фен

    HP4829/00
    Загальна оцінка / 5

    Професійний результат усюди

    Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonDry Travel Дорожній фен

    Професійний результат усюди

    Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди. Переглянути усі переваги

    Професійний результат усюди

    Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SalonDry Travel Дорожній фен

    Професійний результат усюди

    Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди. Переглянути усі переваги

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      Професійний результат усюди

      Дорожній фен SalonDry

      • 2000 Вт
      • Можливість складання
      • Подвійна напруга
      Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Складана ручка для зручного перенесення

      Складана ручка для зручного перенесення

      Складана ручка для зручного перенесення

      Дорожній футляр для зручного зберігання та перенесення

      Дорожній футляр для зручного зберігання та перенесення

      Завдяки цьому стильному дорожньому футляру можна набагато зручніше зберігати фен чи брати його зі собою будь-куди.

      Подвійна напруга для використання у будь-якій країні

      Подвійна напруга для використання у будь-якій країні

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        110–127 та 220–240  В
        Довжина шнура
        2  м
        Колір/обробка
        Срібний "металік" і темно-синій
        Потужність (Вт)
        2000  Вт

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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