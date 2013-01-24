Професійний результат усюди
Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійний результат усюди
Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди. Переглянути усі переваги
Професійний результат усюди
Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійний результат усюди
Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди. Переглянути усі переваги
Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Складана ручка для зручного перенесення
Завдяки цьому стильному дорожньому футляру можна набагато зручніше зберігати фен чи брати його зі собою будь-куди.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування