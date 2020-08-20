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Більше не доступний

SalonDry TravelДорожній фен

HP4829/00

5

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Професійний результат усюди

Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди.

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Дорожній фен SalonDry

Професійний результат усюди

  • 2000 Вт

  • Можливість складання

  • Подвійна напруга

Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості

Холодний обдув фіксує зачіску

Холодний обдув фіксує зачіску

Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Плюси

так, дуже надійний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Дата використання 2018-08-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Дата використання 2018-08-20

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

01/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей

Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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