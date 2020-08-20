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Професійний результат усюди
Дорожній фен SalonDry 2000 Вт має все необхідне для отримання бажаних професійних результатів завжди і всюди.
2000 Вт
Можливість складання
Подвійна напруга
Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
5.0
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Плюси
так, дуже надійний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Дата використання 2018-08-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Дата використання 2018-08-20
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Наталія07
01/11/2019
Україна
Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей
Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer