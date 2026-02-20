Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
SalonDry 'n Straight Фен
Больше не доступен
Поддержка
HP4867/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Руководство пользователя
Все (5)
Как работает функция холодного обдува на фене Philips?
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Как использовать насадки с феном Philips?
Как очищать стайлер для волос Philips?
Стайлер для волос Philips не включается