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Забота о Ваших волосах во время высушивания
Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки.
1200 Вт
Складной
Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
4.8
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Світлана2120
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний.
Фен дуже витривалий. Користуюсь близько 5 років щотижня. Має три положення нагрівання повітря. Складається, що тішить при подорожах. А ще мені подобається не тільки суперова якість, а й дизайн!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Яна74
21/06/2019
Україна
Чудова якість та дизайн
Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
berezivskyj
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer