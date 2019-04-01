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Salon EssentialФен

HP4931/00

4.8

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Забота о Ваших волосах во время высушивания

Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки.

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Salon Essential

Забота о Ваших волосах во время высушивания

  • 1200 Вт

  • Складной

Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

Три регулируемых режима для большего контроля

Три регулируемых режима для большего контроля

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже якісний.

Фен дуже витривалий. Користуюсь близько 5 років щотижня. Має три положення нагрівання повітря. Складається, що тішить при подорожах. А ще мені подобається не тільки суперова якість, а й дизайн!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова якість та дизайн

Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

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