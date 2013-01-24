Забота о Ваших волосах во время высушивания
Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Забота о Ваших волосах во время высушивания
Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах
Забота о Ваших волосах во время высушивания
Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Забота о Ваших волосах во время высушивания
Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах
Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он займет еще меньше места в вашем багаже. Берите его с собой куда угодно!
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Технические характеристики
Вес и габариты
Возможность обслуживания