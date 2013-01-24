Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Фен

HP4931
Загальна оцінка / 5
  • Salon Essential 1200 Вт Salon Essential 1200 Вт Salon Essential 1200 Вт
    -{discount-value}

    Фен

    HP4931
    Загальна оцінка / 5

    Salon Essential 1200 Вт

    Легкий фен Salon Essential із можливістю складення містить різні налаштування для висушування волосся з особливою турботою.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен

    Salon Essential 1200 Вт

    Легкий фен Salon Essential із можливістю складення містить різні налаштування для висушування волосся з особливою турботою.

    Salon Essential 1200 Вт

    Легкий фен Salon Essential із можливістю складення містить різні налаштування для висушування волосся з особливою турботою.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен

    Salon Essential 1200 Вт

    Легкий фен Salon Essential із можливістю складення містить різні налаштування для висушування волосся з особливою турботою.

    Подібні вироби

    See all hair-dryers

      Salon Essential 1200 Вт

      Висушуйте волосся з турботою

      3 налаштування для дбайливого висушування волосся

      3 налаштування для дбайливого висушування волосся

      3 налаштування для дбайливого висушування волосся: II - гаряче налаштування для швидкого підсушування мокрого волосся; I - тепле налаштування для захисту вологого волосся від пересушування; * холодний струмінь для фіксації зачіски.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1200  Вт
        Довжина шнура
        1,6  хв.
        Колір/покриття
        Світло-зелений
        Напруга
        220 - 240  В
        Щипці: матеріал корпусу
        PC

      • Розміри і вага

        Вага коробки A
        3851  г
        Вага нетто виробу з приладдями
        333  г
        Розміри коробки F
        84 x 136 x 202  мм
        Вага коробки F з продуктом
        432  г
        Розміри коробки A
        283 x 356 x 225  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        8

      • Термін експлуатації

        Заміна
        1

      • Блок

        Кількість блоків
        512  шт.
        Кількість коробок A на один шар
        8
        Кількість шарів
        8

      • Дані логістики

        EAN коробка F
        Див. інструкції для певної країни
        EAN коробка A
        Див. інструкції для певної країни
        Країна виготовлення
        PRC
        Код 12 NC
        88449310071

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись