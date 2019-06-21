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Висушуйте волосся з турботою
Доглядайте за волоссям із цим легким у використанні феном. Фен Salon Essential можна складати, а також він має потужність 1200 Вт, що забезпечує висушування волосся на оптимальному рівні.
1200 Вт
Можливість складання
Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Яна74
21/06/2019
Україна
Чудова якість та дизайн
Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
berezivskyj
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Dashadasha2019
04/07/2019
Україна
Фен чудовий. Добре функціонує
Дуже добре висушує волосся. Мені його подарували давно, і він досі працює. Дуже гарний фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer