Salon Essential 1200 Вт
Легкий фен Salon Essential із можливістю складення містить різні налаштування для висушування волосся з особливою турботою.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Salon Essential 1200 Вт
Легкий фен Salon Essential із можливістю складення містить різні налаштування для висушування волосся з особливою турботою.
Salon Essential 1200 Вт
Легкий фен Salon Essential із можливістю складення містить різні налаштування для висушування волосся з особливою турботою.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Salon Essential 1200 Вт
Легкий фен Salon Essential із можливістю складення містить різні налаштування для висушування волосся з особливою турботою.
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики