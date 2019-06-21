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Salon EssentialФен

HP4931/00

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Висушуйте волосся з турботою

Доглядайте за волоссям із цим легким у використанні феном. Фен Salon Essential можна складати, а також він має потужність 1200 Вт, що забезпечує висушування волосся на оптимальному рівні.

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Salon Essential

Висушуйте волосся з турботою

  • 1200 Вт

  • Можливість складання

Лагідне сушіння для чудових результатів, 1200 Вт

Лагідне сушіння для чудових результатів, 1200 Вт

Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

Три зручні налаштування для більшого контролю

Три зручні налаштування для більшого контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова якість та дизайн

Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

04/07/2019

Україна

Україна

Фен чудовий. Добре функціонує

Дуже добре висушує волосся. Мені його подарували давно, і він досі працює. Дуже гарний фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

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