Быстрая сушка и блеск волос
Фен SalonDry Active ION мощностью 1800 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка и блеск волос
Фен SalonDry Active ION мощностью 1800 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая сушка и блеск волос
Фен SalonDry Active ION мощностью 1800 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка и блеск волос
Фен SalonDry Active ION мощностью 1800 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен. Узнать обо всех преимуществах
Этот фен мощностью 1800 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание