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  • Быстрая сушка и блеск волос
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  • Быстрая сушка и блеск волос
  • Быстрая сушка и блеск волос
  • Быстрая сушка и блеск волос
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  • Быстрая сушка и блеск волос
  • Быстрая сушка и блеск волос

Больше не доступен

DryCare EssentialФен

HP4935/22

4.9
| (25) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Быстрая сушка и блеск волос
Фен SalonDry Active ION мощностью 2000 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен.
Посмотреть все преимущества

Фен SalonDry Active ION

Быстрая сушка и блеск волос

  • Ионизация для бережной сушки

  • 2000 Вт

  • 6 режимов температуры и скорости

  • Холодный обдув

Фен мощностью 2000 Вт для создания объемной укладки как в салоне красоты

Фен мощностью 2000 Вт для создания объемной укладки как в салоне красоты

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

6 регулируемых режимов нагрева/скорости

6 регулируемых режимов нагрева/скорости

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

25

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

30/12/2017

Україна

Україна

Оправдал заявленные функции

Очень удобен в использование, так как небольшого размера, легкий. Работает с минимальным шумом. 3 температуры воздуха (от холодного до горячего) и 2 скорости. Довольна покупкой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

28/11/2017

Україна

Україна

У этого продукта отличные функции

Феном Philips пользуюсь вот уже 10 лет. Прекрасно высушует волосы. Имеется несколько функций подачи воздуха. Очень легкий, не устает рука, удобно помещается рукоятка в ладони. рекомендую. Не перегорал, хотя использую регулярно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

15/09/2017

Україна

Україна

Довольна на все 100%

Очень удобный и функциональный фен. Польщуюсь уже 5 лет. Работает как часики и справляется со своей задачей на все 100% Однозначно рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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