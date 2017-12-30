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Больше не доступен
Ионизация для бережной сушки
2000 Вт
6 режимов температуры и скорости
Холодный обдув
4.9
из 5
25
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
anka
30/12/2017
Україна
Оправдал заявленные функции
Очень удобен в использование, так как небольшого размера, легкий. Работает с минимальным шумом. 3 температуры воздуха (от холодного до горячего) и 2 скорости. Довольна покупкой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer
anet
28/11/2017
Україна
У этого продукта отличные функции
Феном Philips пользуюсь вот уже 10 лет. Прекрасно высушует волосы. Имеется несколько функций подачи воздуха. Очень легкий, не устает рука, удобно помещается рукоятка в ладони. рекомендую. Не перегорал, хотя использую регулярно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
ValeriyaK
15/09/2017
Україна
Довольна на все 100%
Очень удобный и функциональный фен. Польщуюсь уже 5 лет. Работает как часики и справляется со своей задачей на все 100% Однозначно рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer