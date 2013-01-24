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DryCare Essential

Фен

HP4935/22
Загальна оцінка / 5
  • Швидке сушіння волосся з ефектом блиску Швидке сушіння волосся з ефектом блиску Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
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    DryCare Essential Фен

    HP4935/22
    Загальна оцінка / 5

    Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

    Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 2000 Вт для швидкого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно ідеальне сушіння. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    DryCare Essential Фен

    Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

    Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 2000 Вт для швидкого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно ідеальне сушіння. Переглянути усі переваги

    Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

    Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 2000 Вт для швидкого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно ідеальне сушіння. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    DryCare Essential Фен

    Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

    Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 2000 Вт для швидкого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно ідеальне сушіння. Переглянути усі переваги

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      Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

      Фен SalonDry Active ION

      • Функція іонізації
      • 2000 Вт
      • 6 режимів нагрівання та швидкості
      • Холодний обдув
      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеального об’єму

      Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеального об’єму

      6 зручних налаштувань швидкості та температури

      6 зручних налаштувань швидкості та температури

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2000  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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