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  • Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
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  • Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
  • Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
  • Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
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  • Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
  • Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

Більше не доступний

DryCare EssentialФен

HP4935/22

4.8
| (62) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 2000 Вт для швидкого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно ідеальне сушіння.
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Фен SalonDry Active ION

Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

  • Функція іонізації

  • 2000 Вт

  • 6 режимів нагрівання та швидкості

  • Холодний обдув

Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеального об’єму

Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеального об’єму

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

6 зручних налаштувань швидкості та температури

6 зручних налаштувань швидкості та температури

Технічні характеристики

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4.8

з 5

62

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

1

09/11/2021

Україна

Україна

Функція іонізації - це щось надзвичайне

Коли в черговий раз зламався фен, до вибору нового долучився чоловік. Він одразу запропонував купити щось з фірми Philips, адже його мама користується своїм вже багато років і жодних проблем з ним у неї не виникало. Далі дивилися на потужність і функцію холодного повітря, адже маю світле фарбоване волосся, і надмірно гаряче повітря зробить його ще більш сухішим і ламким. І великий плюс, це функція іонізації повітря. До цього я навіть не знала, що така існує. Тепер сушка волосся перетворюється у салонну. Коріння сушу гарячим повітрям, решту волосся - холодним, а функція іонізації забезпечує гладкість мого волосся. Тепер немає "півників" на голові, а вигляд ніби щойно з салону краси. Завдяки крючечку на ручці фену, можна його підвісити у ванній кімнаті і він завжди буде під рукою. І взагалі думаю, що фен це необхідна річ для кожної жінки. Встав вранці, помив голову, посушив і виглядаєш приголомшливо. І скажу ще по секрету, вже не один раз помічала як мій чоловік досушує феном свої улюблені шкарпетки. Виглядає смішно, але дійсно дієво.

Плюси

Якісний, я б сказала, професійний фен не за всі гроші світу

Мінуси

Недоліків не помічено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

26/10/2021

Україна

Україна

Фен добре працює 6 років

Фен працює шість років без збоїв та поломок, це мій незмінний помічник з укладки зачіски. Рекомендую

Плюси

Не замінний помічник

Мінуси

Не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

26/10/2021

Україна

Україна

Якість 100 зі 100

Скажати, що я задоволена - не сказати нічого. Користуюся феном вже 9 років (купувала також в акційному наборі випрямляч для волосся). Ніких нарікань до роботи немає, виконує всі свої функції на найвищому рівні. Випрямляч - взагалі чудо, нагрівається за кілька десятків секунд, в результаті чого весь процес займає не більше пари хвилин. Як завжди - якість Philips на найвищому рівні)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

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