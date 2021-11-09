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Більше не доступний
Функція іонізації
2000 Вт
6 режимів нагрівання та швидкості
Холодний обдув
4.8
з 5
62
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Alex1516
09/11/2021
Україна
Функція іонізації - це щось надзвичайне
Коли в черговий раз зламався фен, до вибору нового долучився чоловік. Він одразу запропонував купити щось з фірми Philips, адже його мама користується своїм вже багато років і жодних проблем з ним у неї не виникало. Далі дивилися на потужність і функцію холодного повітря, адже маю світле фарбоване волосся, і надмірно гаряче повітря зробить його ще більш сухішим і ламким. І великий плюс, це функція іонізації повітря. До цього я навіть не знала, що така існує. Тепер сушка волосся перетворюється у салонну. Коріння сушу гарячим повітрям, решту волосся - холодним, а функція іонізації забезпечує гладкість мого волосся. Тепер немає "півників" на голові, а вигляд ніби щойно з салону краси. Завдяки крючечку на ручці фену, можна його підвісити у ванній кімнаті і він завжди буде під рукою. І взагалі думаю, що фен це необхідна річ для кожної жінки. Встав вранці, помив голову, посушив і виглядаєш приголомшливо. І скажу ще по секрету, вже не один раз помічала як мій чоловік досушує феном свої улюблені шкарпетки. Виглядає смішно, але дійсно дієво.
Плюси
Якісний, я б сказала, професійний фен не за всі гроші світу
Мінуси
Недоліків не помічено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Kat10
26/10/2021
Україна
Фен добре працює 6 років
Фен працює шість років без збоїв та поломок, це мій незмінний помічник з укладки зачіски. Рекомендую
Плюси
Не замінний помічник
Мінуси
Не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Sharky2911
26/10/2021
Україна
Якість 100 зі 100
Скажати, що я задоволена - не сказати нічого. Користуюся феном вже 9 років (купувала також в акційному наборі випрямляч для волосся). Ніких нарікань до роботи немає, виконує всі свої функції на найвищому рівні. Випрямляч - взагалі чудо, нагрівається за кілька десятків секунд, в результаті чого весь процес займає не більше пари хвилин. Як завжди - якість Philips на найвищому рівні)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer