Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
Технические характеристики
Поддон
Вес и габариты
Возможность обслуживания
Логистические данные