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Фен

HP4960
Загальна оцінка / 5
  • SalonDry Compact потужністю 1400 Вт SalonDry Compact потужністю 1400 Вт SalonDry Compact потужністю 1400 Вт
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    Фен

    HP4960
    Загальна оцінка / 5

    SalonDry Compact потужністю 1400 Вт

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonDry Compact потужністю 1400 Вт

    SalonDry Compact потужністю 1400 Вт

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фен

    SalonDry Compact потужністю 1400 Вт

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      SalonDry Compact потужністю 1400 Вт

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      Компактний фен потужністю 1400 Вт для швидкого висушування волосся та чудових результатів.

      2 режими нагрівання/швидкості для зручного вкладання та висушування волосся

      Обирайте бажаний режим нагріву/швидкості для зручного укладання та висушування волосся.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Потужність
        1400  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Напруга
        110-127 та 220-240  В
        Щипці: матеріал корпусу
        ABS

      • Блок

        Кількість шарів
        7
        Кількість коробок A на один шар
        6
        Кількість
        1200 x 800

      • Вага та розміри

        Вага коробки
        4432  г
        Вага нетто виробу з насадками
        354  г
        Розміри коробки F
        90 x 150 x 250  мм
        Вага коробки F [із виробом]
        482  г
        Розміри коробки A
        378 x 315 x 27  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        8

      • Термін експлуатації

        Заміна
        Так

      • Дані логістики

        EAN коробка F
        Див. інструкції для Вашої країни
        EAN коробка A
        Див. інструкції для Вашої країни
        Країна виготовлення
        PRC
        Код 12 NC
        88449600001

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