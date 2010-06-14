  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Фен

    HP4961/22
    Общая оценка / 5
    • Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки
      -{discount-value}

      Фен

      HP4961/22
      Общая оценка / 5

      Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки

      . Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Фен

      Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки

      . Узнать обо всех преимуществах

      Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки

      . Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Фен

      Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки

      . Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Фены

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Фен

        Фен

        Итого:

        Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки

        Фен SalonDry Compact

        • 1600 Вт
        • CoolShot
        • 2 режима скорости/температуры
        Мощность 1600 Вт для бережной сушки

        Мощность 1600 Вт для бережной сушки

        Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

        2 режима скорости для бережной сушки

        2 режима скорости для бережной сушки

        Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

        Холодный обдув для фиксации укладки

        Холодный обдув для фиксации укладки

        Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

        Петелька для подвешивания прибора

        Петелька для подвешивания прибора

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,8 m
          Напряжение
          110 - 127 и 220 - 240 V
          Питание
          1600 W
          Мощность в ваттах
          1600 W
          Холодный обдув
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.