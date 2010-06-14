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    Фен

    HP4961/22
    Загальна оцінка / 5
    • Швидке та легке сушіння волосся – чудові результати Швидке та легке сушіння волосся – чудові результати Швидке та легке сушіння волосся – чудові результати
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      Фен

      HP4961/22
      Загальна оцінка / 5

      Швидке та легке сушіння волосся – чудові результати

      . Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Фен

      Швидке та легке сушіння волосся – чудові результати

      . Переглянути усі переваги

      Швидке та легке сушіння волосся – чудові результати

      . Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Фен

      Швидке та легке сушіння волосся – чудові результати

      . Переглянути усі переваги

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        Фен

        Фен

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        Швидке та легке сушіння волосся – чудові результати

        Компактний фен SalonDry Compact

        • 1600 Вт
        • Холодний обдув
        • 2 режими швидкості/температури
        1600 Вт для лагідного сушіння

        1600 Вт для лагідного сушіння

        Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

        2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

        2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

        Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості

        Холодний обдув фіксує зачіску

        Холодний обдув фіксує зачіску

        Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

        Компактна конструкція для зручного користування

        Компактна конструкція для зручного користування

        Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

        Гачок для зручного зберігання

        Гачок для зручного зберігання

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Довжина шнура
          1,8 m
          Напруга
          110–127 та 220–240 V
          Потужність
          1600 W
          Потужність (Вт)
          1600 W
          Холодний обдув
          Так
          Петля для підвішування
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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