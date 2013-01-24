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    SalonDry Compact

    Фен

    HP4963/00
    Общая оценка / 5
    • Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
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      SalonDry Compact Фен

      HP4963/00
      Общая оценка / 5

      Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

      Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      SalonDry Compact Фен

      Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

      Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

      Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      SalonDry Compact Фен

      Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

      Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

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        SalonDry Compact

        SalonDry Compact

        Фен

        Philips магазин цена

        Итого:

        Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

        SalonDry Compact

        • 1600 Вт
        • Насадка-диффузор
        2 режима скорости для бережной сушки

        2 режима скорости для бережной сушки

        Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

        Мощность 1600 Вт для бережной сушки

        Мощность 1600 Вт для бережной сушки

        Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

        Диффузор для создания объемных, упругих локонов

        Диффузор для создания объемных, упругих локонов

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Мощность
          1600  Вт
          Длина шнура
          1,8  м
          напряжение
          110 - 127 и 220 - 240  В
          Материал корпуса стайлера
          АБС-пластик

        • Поддон

          Количество A-boxes в уровне
          6
          Количество уровней
          7
          Количество
          1200 x 800

        • Вес и габариты

          Вес A-Box
          4016  г
          Вес устройства, включая отсоединяемые части
          409  г
          Размеры F-box
          205x100x250  миллиметра
          Вес F-box [включая устройство]
          572  г
          Размеры A-box
          426x318x270  миллиметра
          Количество F-boxes в A-box
          6

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

        • Логистические данные

          EAN F-box
          См. электронный каталог для вашей страны
          EAN A-box
          См. электронный каталог для вашей страны
          Страна изготовления
          PRC
          Код 12NC
          88449630001

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