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    SalonDry Compact

    Фен

    HP4963/00
    Загальна оцінка / 5
    • Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
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      SalonDry Compact Фен

      HP4963/00
      Загальна оцінка / 5

      Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

      SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      SalonDry Compact Фен

      Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

      SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги

      Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

      SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      SalonDry Compact Фен

      Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

      SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги

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        SalonDry Compact

        SalonDry Compact

        Фен

        Ціна магазину Philips

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        Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

        SalonDry Compact

        • 1600 Вт
        • Дифузор
        2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

        2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

        Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості

        1600 Вт для лагідного сушіння

        1600 Вт для лагідного сушіння

        Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

        Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

        Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1600  Вт
          Довжина шнура
          1,8  м
          Напруга
          110–127 та 220–240  В
          Щипці: матеріал корпусу
          ABS

        • Блок

          Кількість коробок A на один шар
          6
          Кількість шарів
          7
          Кількість
          1200 x 800

        • Вага та розміри

          Вага коробки
          4016  г
          Вага нетто виробу з насадками
          409  г
          Розміри коробки F
          205 x 100 x 250  мм
          Вага коробки F [із виробом]
          572  г
          Розміри коробки A
          426 x 318 x 270  мм
          Кількість коробок F у коробці A
          6

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так

        • Логістичні дані

          EAN коробка F
          Див. інструкції для певної країни
          EAN коробка A
          Див. інструкції для певної країни
          Країна виготовлення
          PRC
          12 NC код
          88449630001

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