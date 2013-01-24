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Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги
Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги
Фен
Ціна магазину Philips
Усього:
Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості
Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Технічні характеристики
Блок
Вага та розміри
Термін експлуатації
Логістичні дані