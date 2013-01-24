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    SalonDry Control

    Фен

    HP4980/00
    Общая оценка / 5
    • Позволяет создать укладку на Ваш вкус Позволяет создать укладку на Ваш вкус Позволяет создать укладку на Ваш вкус
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      SalonDry Control Фен

      HP4980/00
      Общая оценка / 5

      Позволяет создать укладку на Ваш вкус

      Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      SalonDry Control Фен

      Позволяет создать укладку на Ваш вкус

      Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Позволяет создать укладку на Ваш вкус

      Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      SalonDry Control Фен

      Позволяет создать укладку на Ваш вкус

      Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

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        SalonDry Control

        SalonDry Control

        Фен

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Позволяет создать укладку на Ваш вкус

        SalonDry Control

        • 2000 Вт
        Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

        Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

        Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

        Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

        Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

        Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Насадка-концентратор фена позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

        Функция холодного обдува для фиксации укладки

        Функция холодного обдува для фиксации укладки

        Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува Cool Shot обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха. Этот прием используется для закрепления укладки.

        Удобная петелька для хранения

        Удобная петелька для хранения

        Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        Турборежим позволяет быстрее высушить волосы, не перегревая их

        Особая функция турборежима была разработана для быстрой и безопасной сушки. Мощность воздушного потока обеспечивается скоростью, но не повышением температуры.

        Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

        Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220—240  В
          Материал корпуса стайлера
          АБС-пластик
          Длина шнура
          1,8  м
          Питание
          2000  Вт

        • Поддон

          Количество поддонов
          1200 x 800  шт.
          Количество A-boxes в уровне
          3
          Количество уровней
          7

        • Вес и габариты

          Вес устройства, включая отсоединяемые части
          632  г
          Габариты F-короба
          310 x 120 x 240  мм
          Вес F-box [включая устройство]
          1000  г
          Габариты A-короба
          630x375x261  мм
          Вес A-Box
          6920  г
          Количество F-boxes в A-box
          6

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

        • Логистические данные

          Код 12NC
          88449800001
          EAN F-box
          См. электронный каталог для вашей страны
          EAN A-box
          См. электронный каталог для вашей страны
          Страна изготовления
          PRC

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