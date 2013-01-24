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SalonDry Control
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Control
SalonDry Control
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Control
Фен
Ціна магазину Philips
Усього:
Довгий шнур забезпечує максимальну гнучкість
Вузька насадка-концентратор спрямовує потік повітря безпосередньо на щітку чи гребінець для створення ідеальних зачісок
Поєднання системи нагрівання та потужного струменя повітря дозволяє надзвичайно швидко висушити волосся
3 режими нагрівання/2 режими швидкості забезпечують 6 можливих налаштувань для висушування волосся так, як Вам подобається
Решітку забору повітря можна відкрити для легкого чищення
SalonDry Control можна легко зберігати, підвісивши за петлю
Холодний струмінь фіксує зачіску і додає їй блиску
Кнопка турбоструменя збільшує потік повітря для швидшого висушування волосся
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики