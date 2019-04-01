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Больше не доступен

SalonDry ControlФен

HP4983/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Позволяет создать укладку на Ваш вкус

Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2100 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки.

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SalonDry Control

Позволяет создать укладку на Ваш вкус

  • 2100 Вт

Диффузор для создания объемных, упругих локонов

Диффузор для создания объемных, упругих локонов

Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

хороший фен

Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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