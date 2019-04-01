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Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2100 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки.
2100 Вт
Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов
Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
дарья
01/04/2019
Україна
хороший фен
Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer