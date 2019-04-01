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Фен, який створює бажані результати
Контролюйте процес сушіння волосся з феном SalonDry Control. Фен для професійного сушіння волосся з потужністю 2100 Вт, функцією іонного кондиціонування та різними налаштуваннями забезпечує чудові результати сушіння та укладання волосся.
2100 Вт
Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок
Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
дарья
01/04/2019
Україна
хороший фен
Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
grzystan
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
madralad
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer