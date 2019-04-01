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Більше не доступний

SalonDry ControlФен

HP4983/00

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Фен, який створює бажані результати

Контролюйте процес сушіння волосся з феном SalonDry Control. Фен для професійного сушіння волосся з потужністю 2100 Вт, функцією іонного кондиціонування та різними налаштуваннями забезпечує чудові результати сушіння та укладання волосся.

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SalonDry Control

Фен, який створює бажані результати

  • 2100 Вт

Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок

Професійна потужність 2100 Вт для створення ідеальних зачісок

Професійна потужність 2100 Вт для створення ідеальних зачісок

Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

хороший фен

Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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