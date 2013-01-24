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Фен

HP4983
Загальна оцінка / 5
  • SalonDry Control SalonDry Control SalonDry Control
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    Фен

    HP4983
    Загальна оцінка / 5

    SalonDry Control

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonDry Control

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      SalonDry Control

      Фен, який створює бажані результати

      Потужний фен 2100 Вт

      Потужний фен 2100 Вт

      Поєднання системи нагрівання та потужного струменя повітря дозволяє надзвичайно швидко висушити волосся

      Дифузор для створення хвилястих та "живих" зачісок

      Дифузор для створення хвилястих та "живих" зачісок

      Дифузор для створення об'єму подає повітря до коренів волосся, надаючи йому об'єму та створюючи хвильки

      Вузька насадка-концентратор для створення ідеальних зачісок

      Вузька насадка-концентратор спрямовує потік повітря безпосередньо на щітку чи гребінець для створення ідеальних зачісок

      Іонне кондиціонування робить волосся слухняним і блискучим

      Створюються потоки іонів, які кондиціонують волосся і зменшують скуйовдження та електростатику, роблячи волосся м'яким, гладеньким та блискучим на вигляд

      6 режимів нагрівання/швидкості

      3 режими нагрівання/2 режими швидкості забезпечують 6 можливих налаштувань для висушування волосся так, як Вам подобається

      Решітку забору повітря можна відкрити для легкого чищення

      Решітку забору повітря можна відкрити для легкого чищення

      Петля для підвішування для зручного зберігання

      SalonDry Control можна легко зберігати, підвісивши за петлю

      Довгий шнур для максимальної гнучкості

      Довгий шнур забезпечує максимальну гнучкість

      Холодний струмінь фіксує зачіски

      Холодний струмінь фіксує зачіску і додає їй блиску

      Турбострумінь для надшвидкого висушування

      Кнопка турбоструменя збільшує потік повітря для швидшого висушування волосся

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220 - 240  В
        Щипці: матеріал корпусу
        ABS
        Довжина шнура
        2  хв.
        Потужність
        2 100  Вт

      • Розміри і вага

        Вага нетто продукту з насадками
        657  г
        Розміри коробки F
        310 x 120 x 240  мм
        Вага коробки F з продуктом
        1010  г
        Розміри коробки A
        630 x 375 x 261  мм
        Вага коробки A
        6980  г
        Кількість коробок F у коробці A
        6

      • Термін експлуатації

        Заміна

      • Блок

        Кількість
        1200 x 800
        Кількість коробок A на один шар
        3
        Кількість шарів
        7

      • Дані логістики

        Код 12 NC
        88449830001
        EAN коробка F
        Див. інструкції для Вашої країни
        EAN коробка A
        Див. інструкції для Вашої країни
        Країна виготовлення
        PRC

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