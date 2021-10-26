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Больше не доступен
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты.
2000 Вт
Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Этот тип двигателя разработан специально для профессиональных фенов и обладает несколькими преимуществами. Наиболее важным является то, что срок службы превышает срок службы обычных двигателей на 50 %. Кроме того, данный двигатель обеспечивает сверхмощный поток воздуха, что делает сушку более быстрой и эффективной.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
26/10/2021
Україна
Потужний та надійний
Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.
Плюсы
Потужний, надійний, є іонізатор
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Дата пользования 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Дата пользования 2019-10-26
YanaBo
17/04/2019
Україна
Дуже потужний, вічний фен
Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.
Этот отзыв про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Этот отзыв про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer