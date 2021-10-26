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Больше не доступен

SalonDry Pro ACФен

HP4992/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Фен, который профессионалы используют дома

Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты.

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SalonDry Pro AC

Фен, который профессионалы используют дома

  • 2000 Вт

Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Профессиональный AC-мотор переменного тока увеличивает срок службы фена на 50 %

Профессиональный AC-мотор переменного тока увеличивает срок службы фена на 50 %

Этот тип двигателя разработан специально для профессиональных фенов и обладает несколькими преимуществами. Наиболее важным является то, что срок службы превышает срок службы обычных двигателей на 50 %. Кроме того, данный двигатель обеспечивает сверхмощный поток воздуха, что делает сушку более быстрой и эффективной.

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний та надійний

Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.

Плюсы

Потужний, надійний, є іонізатор

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Дата пользования 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Дата пользования 2019-10-26

17/04/2019

Україна

Україна

Дуже потужний, вічний фен

Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.

Этот отзыв про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Этот отзыв про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

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