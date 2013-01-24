SalonDry Pro AC

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Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах
Фен
Цена магазина Philips
Итого:
Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Этот тип двигателя разработан специально для профессиональных фенов и обладает несколькими преимуществами. Наиболее важным является то, что срок службы превышает срок службы обычных двигателей на 50 %. Кроме того, данный двигатель обеспечивает сверхмощный поток воздуха, что делает сушку более быстрой и эффективной.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува Cool Shot обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха. Этот прием используется для закрепления укладки.
Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.
Турмалиновый керамический диффузор обеспечивает быструю сушку, равномерно распределяя тепло, сокращая спутывание волос до минимума и придавая им объем. Использование керамико-турмалинового покрытия помогает защитить волосы, придать им мягкости и блеска, создавая идеальную основу для формирования естественных упругих локонов.
Эта круглая керамическая щетка обладает преимуществами керамического покрытия разглаживать волосы во время укладки и придавать волосам блеска. Цилиндрическая форма и стандартный формат для салонов красоты позволяют создавать множество разнообразных укладок.
Технические характеристики
Возможность обслуживания