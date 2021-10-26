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Більше не доступний
SalonDry Pro AC
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Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Цей тип двигуна спеціально створено для професійного ринку і він має кілька переваг. Найважливіше – довший термін експлуатації порівняно зі звичайними двигунами, що подовжує термін експлуатації фена на 50%. Він також забезпечує надзвичайно потужний струмінь повітря для швидкого та ефективного сушіння.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
26/10/2021
Україна
Потужний та надійний
Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.
Плюси
Потужний, надійний, є іонізатор
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Дата використання 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Дата використання 2019-10-26
YanaBo
17/04/2019
Україна
Дуже потужний, вічний фен
Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.
Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Лодка237
01/07/2020
България
Супер продукт!
Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега
Плюси
Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.
Мінуси
няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Дата використання 2018-07-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Дата використання 2018-07-01