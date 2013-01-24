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    Фен

    HP4992
    Загальна оцінка / 5
    • SalonDry Pro AC SalonDry Pro AC SalonDry Pro AC
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      Фен

      HP4992
      Загальна оцінка / 5

      SalonDry Pro AC

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      SalonDry Pro AC

      SalonDry Pro AC

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Фен

      SalonDry Pro AC

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        Фен

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        SalonDry Pro AC

        Фен, який перукарі використовують вдома

        6 режимів нагрівання/швидкості саме для Вашого типу волосся

        6 режимів нагрівання/швидкості саме для Вашого типу волосся

        Керамічний елемент з інфрачервоним випромінюванням

        Керамічний елемент з інфрачервоним випромінюванням запобігає пересушуванню.

        Дифузор із турмаліновим керамічним покриттям

        Дифузор із турмаліновим керамічним покриттям для додаткового захисту та збільшення об'єму волосся.

        Надзвичайно тонкий професійний концентратор

        Надзвичайно тонкий професійний концентратор для створення ідеальних зачісок.

        Технічні характеристики

        • Технічні специфікації

          Напруга
          220 - 240  В
          Щипці: матеріал корпусу
          ABS/PC
          Потужність
          2000  Вт
          Довжина шнура
          3  м
          Колір/обробка
          Щітка жовтого кольору + делікатна м'яка на дотик

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так

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