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SalonDry Pro AC
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Pro AC
SalonDry Pro AC
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Pro AC
Фен
Ціна магазину Philips
Усього:
Керамічний елемент з інфрачервоним випромінюванням запобігає пересушуванню.
Дифузор із турмаліновим керамічним покриттям для додаткового захисту та збільшення об'єму волосся.
Надзвичайно тонкий професійний концентратор для створення ідеальних зачісок.
Технічні специфікації
Термін експлуатації