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Більше не доступний

SalonDry Pro ACФен

HP4992/00

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

SalonDry Pro AC

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Фен, який перукарі використовують вдома

SalonDry Pro AC

Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

Професійний двигун змінного струму – це на 50% довший термін експлуатації

Професійний двигун змінного струму – це на 50% довший термін експлуатації

Цей тип двигуна спеціально створено для професійного ринку і він має кілька переваг. Найважливіше – довший термін експлуатації порівняно зі звичайними двигунами, що подовжує термін експлуатації фена на 50%. Він також забезпечує надзвичайно потужний струмінь повітря для швидкого та ефективного сушіння.

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний та надійний

Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.

Плюси

Потужний, надійний, є іонізатор

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Дата використання 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Дата використання 2019-10-26

17/04/2019

Україна

Україна

Дуже потужний, вічний фен

Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.

Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

01/07/2020

България

България

Супер продукт!

Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега

Плюси

Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.

Мінуси

няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Дата використання 2018-07-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Дата використання 2018-07-01

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