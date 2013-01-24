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    SalonDry Pro

    Фен

    HP4993/00
    Общая оценка / 5
    • Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома
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      SalonDry Pro Фен

      HP4993/00
      Общая оценка / 5

      Фен, который профессионалы используют дома

      Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      SalonDry Pro Фен

      Фен, который профессионалы используют дома

      Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

      Фен, который профессионалы используют дома

      Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      SalonDry Pro Фен

      Фен, который профессионалы используют дома

      Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

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        SalonDry Pro

        SalonDry Pro

        Фен

        Цена магазина Philips

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        Фен, который профессионалы используют дома

        SalonDry Pro

        • 2100 Вт
        Диффузор для создания объемных, упругих локонов

        Диффузор для создания объемных, упругих локонов

        Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

        Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

        Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

        Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

        Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

        Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

        Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

        Cистема ионизации для гладких блестящих волос

        Cистема ионизации для гладких блестящих волос

        Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

        Холодный обдув для фиксации укладки

        Холодный обдув для фиксации укладки

        Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

        Сверхузкий концентратор для более аккуратной укладки

        Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.

        Шнур длиной 3 м для максимального удобства

        Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240  В
          Материал корпуса стайлера
          пластики ABS/PC
          Питание
          2100  Вт
          Длина шнура
          2  м
          Цвет/отделка
          Льдистое серебро + черный глянец

        • Вес и габариты

          Вес устройства, включая отсоединяемые части
          809  г
          Размеры F-box
          310 x 120 x 240  мм
          Вес F-box [включая устройство]
          993  г
          Размеры A-box
          628,65x374,65x260,35  мм
          Вес A-Box
          920  г
          Количество F-boxes в A-box
          6

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

        • Поддон

          Габариты поддона
          1200 x 800  мм
          Количество поддонов
          126  шт.
          Количество уровней
          7
          Количество A-boxes в уровне
          3

        • Логистические данные

          Код 12NC
          88849930000
          EAN F-box
          См. электронный каталог для вашей страны
          EAN A-box
          См. электронный каталог для вашей страны
          Страна изготовления
          PRC

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