Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах
Фен
Цена магазина Philips
Итого:
Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов
Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.
Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.
Технические характеристики
Вес и габариты
Возможность обслуживания
Поддон
Логистические данные