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SalonDry Pro 2100 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Pro 2100 Вт
SalonDry Pro 2100 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Pro 2100 Вт
Фен
Ціна магазину Philips
Усього:
Дифузор збільшує об'єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок
Створюються потоки іонів, які кондиціонують волосся і зменшують скуйовдження та електростатику, роблячи волосся м'яким, гладеньким та блискучим на вигляд
Потужний струмінь повітря
SalonDry Control можна легко зберігати, підвісивши за петлю
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики