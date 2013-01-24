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    Фен

    HP4993
    Загальна оцінка / 5
    • SalonDry Pro 2100 Вт SalonDry Pro 2100 Вт SalonDry Pro 2100 Вт
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      Фен

      HP4993
      Загальна оцінка / 5

      SalonDry Pro 2100 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Фен

      SalonDry Pro 2100 Вт

      SalonDry Pro 2100 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Фен

      SalonDry Pro 2100 Вт

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        Фен

        Ціна магазину Philips

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        SalonDry Pro 2100 Вт

        Фен, який перукарі використовують вдома

        6 режимів нагрівання/швидкості саме для Вашого типу волосся

        6 режимів нагрівання/швидкості саме для Вашого типу волосся

        Дифузор збільшує об'єм

        Дифузор збільшує об'єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

        Іонне кондиціонування робить волосся слухняним і блискучим

        Створюються потоки іонів, які кондиціонують волосся і зменшують скуйовдження та електростатику, роблячи волосся м'яким, гладеньким та блискучим на вигляд

        2100 Вт для швидкого висушування

        Потужний струмінь повітря

        Петля для підвішування для зручного зберігання

        SalonDry Control можна легко зберігати, підвісивши за петлю

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220 - 240  В
          Щипці: матеріал корпусу
          ABS/PC
          Потужність
          2 100  Вт
          Довжина шнура
          2  хв.
          Колір/обробка
          Холодний сріблястий + делікатне полірування

        • Розміри і вага

          Вага нетто продукту з насадками
          809  г
          Розміри коробки F
          310 x 120 x 240  мм
          Вага коробки F з продуктом
          993  г
          Розміри коробки A
          628,65 x 374,65 x 260,35  мм
          Вага коробки A
          920  г
          Кількість коробок F у коробці A
          6

        • Термін експлуатації

          Заміна

        • Блок

          Розміри блоків
          1200 x 800  мм
          Кількість блоків
          126  шт.
          Кількість шарів
          7
          Кількість коробок A на один шар
          3

        • Дані логістики

          Код 12 NC
          88849930000
          EAN коробка F
          Див. інструкції для певної країни
          EAN коробка A
          Див. інструкції для певної країни
          Країна виготовлення
          PRC

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