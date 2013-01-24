Satinelle Soft
Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Satinelle Soft
Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.
Satinelle Soft
Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Satinelle Soft
Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.
Плавающая массажная насадка успокаивает кожу и сводит к минимуму неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора
Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.
Для максимальной гигиены и простоты очистки.
Логистические данные
Особенности
Технические характеристики
Аксессуары
Вес и габариты