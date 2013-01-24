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Satinelle

Эпилятор

HP6407/03
Общая оценка / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle Эпилятор

    HP6407/03
    Общая оценка / 5

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

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      Плавающая массажная система

      Плавающая массажная насадка успокаивает кожу и сводит к минимуму неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора

      Уникальная эпиляционная система Philips

      Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Для максимальной гигиены и простоты очистки.

      Технические характеристики

      • Логистические данные

        Количество поддонов (Европа)
        240  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        300  шт.
        Размер поддона (Европа)
        113,3 x 120 x 80  см
        Размер поддона (Великобритания)
        113,3 x 120 x 100  см

      • Особенности

        Плавающая массажная система
        Да
        Металлическая система эпиляции
        Да
        2 режима скорости
        Да

      • Технические характеристики

        Источник питания
        Переменный ток (сеть)
        напряжение
        Универсальный адаптер для любой страны
        Мотор
        питание от постоянного тока
        потребляемая мощность
        3  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733
        об/мин скорость 1
        1900 мин
        об/мин скорость 2
        2200 мин

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Для простой очистки

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        232 x 175 x 75 (в x ш x г)  миллиметра
        Вес F-Box
        617  г
        Размеры A-box
        247 x 200 x 400 (в x ш x г)  миллиметра
        Количество предметов в A-box
        5  шт.
        Вес A-Box
        3319  г

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