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Satinelle

Епілятор

HP6407/03
Загальна оцінка / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle Епілятор

    HP6407/03
    Загальна оцінка / 5

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Епілятор

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Епілятор

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

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      Поворотна масажна система розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      Унікальна система епіляції Philips

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м'яким і тоненьким.

      Головку епілятора можна мити

      Для додаткової гігієни та легкого чищення.

      Технічні характеристики

      • Логістичні дані

        Кількість палет (Європа)
        240  шт.
        Кількість палет (Великобританія)
        300  шт.
        Розмір палети (Європа)
        113,3 x 120 x 80  см
        Розмір палети (Великобританія)
        113,3 x 120 x 100  см

      • Характеристики

        Поворотна масажна система
        Так
        Металева система епіляції
        Так
        2 режими швидкості
        Так

      • Технічні характеристики

        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Напруга
        Адаптер відповідно до державних вимог
        Двигун
        Постійний струм
        Споживання енергії
        3  Вт
        Кількість дисків
        21
        Кількість точок захоплення
        20
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        600
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Обертів/хв., швидкість 1
        1900
        Обертів/хв., швидкість 2
        2200

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Для зручності чищення

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        232 x 175 x 75 (в x ш x т)  мм
        Вага коробки
        617  г
        Розміри коробки A
        247 x 200 x 400 (в x ш x т)  мм
        К-сть штук у коробці A
        5  шт.
        Вага коробки
        3319  г

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