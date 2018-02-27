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Больше не доступен
для ног
3 аксессуара
Эпилятор с питанием от сети
Эргономичная ручка
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
4.8
из 5
79
Отзывы
99%
рекомендуют этот продукт
juli29
27/02/2018
Україна
Продукт хорошего пользования
Данный продукт был приобретен в 2014 году,при выборе именно данной модели заинтересовала насадка с эффектом массажа поскольку она делает эпиляцию менее болезненной да и сам дизайн очень красивый и удобный в использовании. Впервые пользовалась эпилятором и осталась довольна по сегодняшний день,очень удобные насадки и самое важное что их можно промывать под водой,функционально и удобно комплекте идет щеточка для быстро очистки пинцетов,сами пинцеты очень хорошо захватывают волоски,у каждого разная чувствительность и от скорости выдергивания это можно регулировать. С ней можно быстро справиться с нежеланными волосами на ногах,брать с собой в дорогу о чем и позаботились положив в комплект мешочек.Рекомендую данный продукт,он сделает Ваши ножки красивыми за минимально время.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential HP6422/01 Compact epilator
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential HP6422/01 Compact epilator
Naska777
26/11/2017
Україна
Крутий!І зручний!!!"Спасіння"в дорозі і вдома!Річ яку раджу усім дівчатам і жінкам!
Придбала в 2016 році.Користуюся і балдю!!!В доозі зручно і вдома!Підростає дочка-теж користується!Для жінок-знахідка і спасіння!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential HP6423/00 Compact epilator
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential HP6423/00 Compact epilator
VikS
31/08/2017
Україна
Легко и просто обрести гладкую кожу
Этот эпилятор я получила в подарок от подруги. Долго собиралась с духом опробовать, боялась боли естественно. Но мои опасения были напрасны, за счёт скорости движения пинцетов и плотности захвата все происходит молниеносно. Особых болевых ощущений не было. Легко снимается головка эпилятора, её можно мыть под проточной водой. Вросших волос после использования конкретно этого аппарата не было.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator