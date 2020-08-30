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Більше не доступний
для ніг
3 аксесуари
Дротовий епілятор
Ергономічна ручка
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Цей епілятор має диски, які лагідно видаляють волосся довжиною 0,5 мм без пощипування шкіри.
Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни
4.7
з 5
318
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
natagavrilyuk
30/08/2020
Україна
Чудово справляється зі своїми функціями
Гарно видаляє волосинки, ніжки довго залишаються гладенькими. Це мій перший епілятор і я дуже полюбила цю крихітку. Зручний в руці, простий у використанні, легкий у догляді. Має довгий електрошнур, що особисто для мене важливо при використанні у ванній кімнаті.
Плюси
Залюбки рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator
Milkywayka
20/08/2020
Україна
Дуже зручний і компактний епілятор
Користуюсь епілятором близько року,працює чудово,не забивається,волосся видаляє гарно. Компактний і якісний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Essential HP6423/01 Compact epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Essential HP6423/01 Compact epilator
Васелина
02/08/2020
Україна
Ціна та якість
Використовую більше 6 років. Працює відмінно. Ціную за зручну форму та широкі пінцети. Мала досвід використання більш дорогих моделей,але ця модель найулюбленіша та більш ефективна для мене.
Плюси
Зручний та має широкий захват
Мінуси
Дротовий
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator