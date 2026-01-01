КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Снимок одного продукта

Больше не доступен

Satinelle IceЭпилятор

HP6492/00

Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу.

Посмотреть все преимущества

Охлаждение и массаж для более мягкой эпиляции

Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

  • Розовый

Съемная охлаждающая головка

Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

Плавающая охлаждающая головка

Повторяет изгибы тела, снижая болевые ощущения при эпиляции, а одновременное охлаждение и смягчение делают кожу более гладкой.

Встроенная массажная система

Охлаждающая головка минимизирует неприятные ощущения во время эпиляции.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения