Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HP6492/00
Уникальная керамическая система эпиляции от Philips
Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу.
Розовый
Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Повторяет изгибы тела, снижая болевые ощущения при эпиляции, а одновременное охлаждение и смягчение делают кожу более гладкой.
Охлаждающая головка минимизирует неприятные ощущения во время эпиляции.
Отзывы