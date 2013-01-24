Уникальная керамическая система эпиляции от Philips
Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальная керамическая система эпиляции от Philips
Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная керамическая система эпиляции от Philips
Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальная керамическая система эпиляции от Philips
Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах
Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Повторяет изгибы тела, снижая болевые ощущения при эпиляции, а одновременное охлаждение и смягчение делают кожу более гладкой.
Охлаждающая головка минимизирует неприятные ощущения во время эпиляции.
Улучшенный уход за кожей с меньшим риском аллергенного раздражения.
Для улучшенного захвата волос, при котором 95% волос удаляются с корнем одним движением.
Для более эффективного удаления волос.
Сокращает количество вросших волосков.
Для гладкого бритья подмышек и линии бикини.
Для удобства эксплуатации.
Скорость 1 для тонких волос, скорость 2 — для более толстых.
Особенности
Технические характеристики
Аксессуары
Вес и габариты