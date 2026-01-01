Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу.