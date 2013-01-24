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Satinelle Ice

HP6492
Загальна оцінка / 5
  • Унікальна керамічна система епіляції Philips Унікальна керамічна система епіляції Philips Унікальна керамічна система епіляції Philips
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    Satinelle Ice

    HP6492
    Загальна оцінка / 5

    Унікальна керамічна система епіляції Philips

    Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м'яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Ice

    Унікальна керамічна система епіляції Philips

    Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м'яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри.

    Унікальна керамічна система епіляції Philips

    Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м'яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Ice

    Унікальна керамічна система епіляції Philips

    Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м'яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри.

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      Унікальна керамічна система епіляції Philips

      Система охолодження та масажу для м'якшого видалення волосся

      Знімна система охолодження

      Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.

      Плаваюча охолоджувальна головка

      Повторює контури Вашого тіла для максимального зменшення відчуття болю під час епіляції та миттєвого охолодження й заспокоєння шкіри після епіляції.

      Запобігає негативним відчуттям під час епіляції

      Оснащена системою охолодження, що запобігає неприємним відчуттям під час епіляції, і ще ефективніше тамує біль.

      Гіпоалергенна керамічна епіляційна головка

      Кращий догляд за шкірою зі зменшенням ризику алергічного подразнення шкіри.

      Епіляційна головка вигнутої форми

      Для кращого захоплення волосся, що дозволяє одним рухом видалити при корені до 95% волосся.

      Вища швидкість обертання

      Для ефективнішого видалення волосся.

      Подушечка для злущування

      Зменшує можливість вростання волосся.

      Додаткова бритвена головка

      Для гладкого гоління під пахвами та в зоні бікіні.

      Новий ергономічний дизайн

      Для зручнішого користування.

      Два налаштування швидкості

      Швидкість 1 для тонкого волосся, швидкість 2 для грубішого волосся.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Керамічна система епіляції
        Охолоджувач з плаваючою головкою
        Система активного масажу
        2 режими швидкості

      • Технічні характеристики

        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Напруга
        100-240 В (50-60 Гц), автоматичний вибір напруги  В
        Двигун
        Двигун 14 В постійного струму
        Споживання енергії
        6  Вт
        Кількість дисків
        25
        Кількість точок захоплення
        24
        Обертів/хв.
        • Швидкість I: 2200
        • Швидкість II: 2700
        К-сть операцій видалення/сек.
        • Швидкість I: 880
        • Швидкість II: 1080

      • Аксесуари

        Знімна бритвена головка
        Ізоляційний рукав
        Подушечка для злущування
        Розкішний футляр для зберігання
        Щітка для чищення

      • Вага та розміри

        Дизайн пакування
        Коробка з об'ємним віконцем
        Розміри коробки F
        19,6 x 9,4 x 23,5 cм (ширина x глибина x висота)  мм
        Вага коробки F
        652  г
        Розміри коробки A
        56,6 x 19,6 x 25,1 см (ширина x глибина x висота)  мм
        Вага коробки A
        4222  г
        К-сть штук у коробці A
        6  шт.

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