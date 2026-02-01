Унікальна керамічна система епіляції Philips

Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м'яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри.