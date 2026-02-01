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Satinelle Ice

HP6492/00

Унікальна керамічна система епіляції Philips

Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м'яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри.

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Система охолодження та масажу для м'якшого видалення волосся

Унікальна керамічна система епіляції Philips

Знімна система охолодження

Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.

Плаваюча охолоджувальна головка

Повторює контури Вашого тіла для максимального зменшення відчуття болю під час епіляції та миттєвого охолодження й заспокоєння шкіри після епіляції.

Вбудована система масажу

Під час роботи охолоджує шкіру, щоб відволікти увагу від епіляції.

Технічні характеристики

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