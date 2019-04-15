Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Серия Satinelle Ice Limited Edition
Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой.
Белый
Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.
Гипоаллергенная эпиляционная головка снижает риск аллергического раздражения кожи, обеспечивая великолепный уход за кожей.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
AnnZAY
15/04/2019
Україна
Досить непогано та якісно, як завжди
Чоловік придбав для мене цей епілятор ще на початку наших стосунків - тобто більше 10 років тому (!). І лише тепер він зламався (точніше, стерлася пластикова шестерня). Усі інші деталі у ідеальному стані, тож якби можна було дістати таку деталь, я б і не замислювалася про придбання нового епілятора від Філіпс (зараз придивляюся до фотоепілятора Люмеа;). Щодо бриття: процес доволі довгий, та й маленькі білі волосинки залишаються, та в цілому ефект класний. Охолоджувачем жодного разу не користувалася, адже процес і так доволі комфортний. Мені усе подобалося. Якість Філіпс як завжди на висоті!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Ice HP6495/00 Епілятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Ice HP6495/00 Епілятор