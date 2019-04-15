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Больше не доступен

Satinelle IceЭпилятор

HP6495/00

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Серия Satinelle Ice Limited Edition

Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой.

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Самый безболезненный эпилятор от компании Philips

Серия Satinelle Ice Limited Edition

  • Белый

Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

Новая керамическая система эпиляции

Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.

Гипоаллергенные диски

Гипоаллергенная эпиляционная головка снижает риск аллергического раздражения кожи, обеспечивая великолепный уход за кожей.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Досить непогано та якісно, як завжди

Чоловік придбав для мене цей епілятор ще на початку наших стосунків - тобто більше 10 років тому (!). І лише тепер він зламався (точніше, стерлася пластикова шестерня). Усі інші деталі у ідеальному стані, тож якби можна було дістати таку деталь, я б і не замислювалася про придбання нового епілятора від Філіпс (зараз придивляюся до фотоепілятора Люмеа;). Щодо бриття: процес доволі довгий, та й маленькі білі волосинки залишаються, та в цілому ефект класний. Охолоджувачем жодного разу не користувалася, адже процес і так доволі комфортний. Мені усе подобалося. Якість Філіпс як завжди на висоті!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Ice HP6495/00 Епілятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Ice HP6495/00 Епілятор

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