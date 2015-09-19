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Більше не доступний

Satinelle IceЕпілятор

HP6495/00

4.8

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Обмежена серія Satinelle Ice

Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу.

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Найлагідніший епілятор Philips

Обмежена серія Satinelle Ice

  • Білий

Удосконалена система охолодження з плаваючою головкою

Удосконалена система охолодження з плаваючою головкою

Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.

Нова керамічна система епіляції

Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію. *У порівнянні з Philips Satin Ice.

Гіпоалергенні диски

Гіпоалергенна епіляційна головка зменшує ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

19/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Polecam

Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

19/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Polecam

Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

Legelső epilátornak választottam a Satinelle Ice-t és nem csalódtam benne! Praktikus kialakításának köszönhetően kényelmes fogású, fej része könnyedén illeszkedik a test vonulataihoz. Amíg hozzászokott a bőröm az epiláláshoz, a jégakku használata óriási segítség volt, hogy enyhítse a kellemetlen érzést. Könnyen csatlakoztatható, de nélküle is kiváló ez a termék. Választásomkor még nem tudtam különbséget tenni az epilátor fejét illetően, de mára mindenképp ugyanilyen kerámia bevonatút választanék.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor

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