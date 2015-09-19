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Більше не доступний
Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу.
Білий
Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.
Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію. *У порівнянні з Philips Satin Ice.
Гіпоалергенна епіляційна головка зменшує ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї.
4.8
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
WalDecki
19/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Polecam
Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
WalDecki
19/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Polecam
Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
Kadmee
24/01/2019
Magyarország
Tökéletes választás
Legelső epilátornak választottam a Satinelle Ice-t és nem csalódtam benne! Praktikus kialakításának köszönhetően kényelmes fogású, fej része könnyedén illeszkedik a test vonulataihoz. Amíg hozzászokott a bőröm az epiláláshoz, a jégakku használata óriási segítség volt, hogy enyhítse a kellemetlen érzést. Könnyen csatlakoztatható, de nélküle is kiváló ez a termék. Választásomkor még nem tudtam különbséget tenni az epilátor fejét illetően, de mára mindenképp ugyanilyen kerámia bevonatút választanék.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor