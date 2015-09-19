Legelső epilátornak választottam a Satinelle Ice-t és nem csalódtam benne! Praktikus kialakításának köszönhetően kényelmes fogású, fej része könnyedén illeszkedik a test vonulataihoz. Amíg hozzászokott a bőröm az epiláláshoz, a jégakku használata óriási segítség volt, hogy enyhítse a kellemetlen érzést. Könnyen csatlakoztatható, de nélküle is kiváló ez a termék. Választásomkor még nem tudtam különbséget tenni az epilátor fejét illetően, de mára mindenképp ugyanilyen kerámia bevonatút választanék.