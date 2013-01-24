Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги
Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги
Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.
Зручне зберігання та використання будь-коли й будь-де.
Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію. *У порівнянні з Philips Satin Ice.
Гіпоалергенна епіляційна головка зменшує ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї.
Вбудована система масажу розслаблює шкіру, тому Satinelle Ice є найлагіднішим епілятором Philips.
Satinelle Massage постачається із подушечкою для злущування шкіри у душі, яка допомагає підготувати ноги до видалення волосся. Крім очищення та покращення стану шкіри, регулярне використання зробить ноги гладенькими і допоможе запобігти вростанню волосся.
Характеристики
Технічні характеристики
Аксесуари
Вага та розміри