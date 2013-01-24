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Satinelle Ice

Епілятор

HP6495/00
Загальна оцінка / 5
  • Обмежена серія Satinelle Ice Обмежена серія Satinelle Ice Обмежена серія Satinelle Ice
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    Satinelle Ice Епілятор

    HP6495/00
    Загальна оцінка / 5

    Обмежена серія Satinelle Ice

    Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Ice Епілятор

    Обмежена серія Satinelle Ice

    Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги

    Обмежена серія Satinelle Ice

    Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Ice Епілятор

    Обмежена серія Satinelle Ice

    Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги

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      Обмежена серія Satinelle Ice

      Найлагідніший епілятор Philips

      • Білий
      Удосконалена система охолодження з плаваючою головкою

      Удосконалена система охолодження з плаваючою головкою

      Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.

      Розкішний футляр для зберігання

      Розкішний футляр для зберігання

      Зручне зберігання та використання будь-коли й будь-де.

      Нова керамічна система епіляції

      Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію. *У порівнянні з Philips Satin Ice.

      Гіпоалергенні диски

      Гіпоалергенна епіляційна головка зменшує ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї.

      Система активного масажу

      Вбудована система масажу розслаблює шкіру, тому Satinelle Ice є найлагіднішим епілятором Philips.

      Подушечка для злущування шкіри запобігає вростанню волосся

      Satinelle Massage постачається із подушечкою для злущування шкіри у душі, яка допомагає підготувати ноги до видалення волосся. Крім очищення та покращення стану шкіри, регулярне використання зробить ноги гладенькими і допоможе запобігти вростанню волосся.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Охолоджувач з плаваючою головкою
        Так
        Керамічна система епіляції
        Так
        Система активного масажу
        Так
        2 режими швидкості
        Так
        Розкішний та стильний дизайн
        Так

      • Технічні характеристики

        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        880
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        1080
        Обертів/хв., швидкість 1
        2200
        Обертів/хв., швидкість 2
        2700
        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Напруга
        Автоматичний вибір напруги 100–240 В (50–60 Гц)  В
        Двигун
        Двигун постійного струму 14 В
        Споживання енергії
        6  Вт
        Кількість дисків
        25
        Кількість точок захоплення
        24

      • Аксесуари

        Ізоляційний рукав
        Для легкого використання та ізоляції системи охолодження
        Подушечка для злущування
        Для зменшення кількості волосся, що вростає
        Розкішний футляр для зберігання
        Зручне зберігання та захист
        Щітка для очищення
        Оптимальний догляд та додаткова гігієна

      • Вага та розміри

        Дизайн упаковки
        Ексклюзивна подарункова коробка з можливістю підвішування
        Розміри коробки F
        19,6 x 9,4 x 23,5 см (ш x г x в)  мм
        Вага коробки
        625  г
        Розміри коробки A
        56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x г x в)  мм
        Вага коробки
        4060  г
        К-сть штук у коробці A
        6  шт.

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