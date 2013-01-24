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Satinelle

Эпилятор

HP6502/00
Общая оценка / 5
  • Satinelle Ice PREMIUM Satinelle Ice PREMIUM Satinelle Ice PREMIUM
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    Satinelle Эпилятор

    HP6502/00
    Общая оценка / 5

    Satinelle Ice PREMIUM

    Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Ice PREMIUM

    Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.

    Satinelle Ice PREMIUM

    Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Ice PREMIUM

    Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.

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      Satinelle Ice PREMIUM

      Эпилятор с охлаждающей насадкой и высокочастотным массажем для легкой эпиляции

      Гипоаллергенные диски

      Гипоаллергенные диски

      Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Высокочастотный массаж

      Высокочастотный массаж минимизирует неприятные ощущения при эпиляции

      Охлаждающая насадка класса Премиум

      идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.

      Керамическая система эпиляции

      Уникальный керамический материал и эргономичная конструкция обеспечивают на 20 % более быструю эпиляцию. **По сравнению с Philips Satin Ice.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        235x192x116 (ВxШxГ)  мм
        Вес F-Box
        669  г
        Размеры A-box
        258x592x195 (ВxШxГ)  мм
        Вес A-Box
        3642  г
        Количество предметов в A-box
        5  шт.

      • Особенности

        Плавающая головка охладителя
        Да
        Высокочастотный массаж
        Да
        Керамическая система эпиляции
        Да
        2 режима скорости
        Да

      • Технические характеристики

        Источник питания
        Переменный ток-резервный ток (сеть)
        напряжение
        100—240  В
        Мотор
        Постоянный ток 14 В
        потребляемая мощность
        6  Вт
        Количество дисков
        13
        Количество пинцетов
        24
        движений в секунду, скорость 1
        880
        движений в секунду, скорость 2
        1080
        об/мин скорость 1
        2200 мин
        об/мин скорость 2
        2700 мин.

      • Аксессуары

        Съемная бритвенная головка
        Для мягкого бритья
        Термоизолирующий футляр
        Для удобства в обращении
        Отшелушивающая подушечка
        Предотвращает врастание волосков
        Роскошный футляр
        Для хранения и защиты
        Щеточка для чистки
        Для простой очистки
        Насадка для чувствительных участков
        Да

      • Логистические данные

        Количество поддонов (Европа)
        160  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        200  шт.
        Размер поддона (Европа)
        115 x 120 x 80  см
        Размер поддона (Великобритания)
        115 x 120 x 100  см

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