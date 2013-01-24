Satinelle Ice PREMIUM
Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Satinelle Ice PREMIUM
Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.
Satinelle Ice PREMIUM
Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Satinelle Ice PREMIUM
Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.
Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.
Высокочастотный массаж минимизирует неприятные ощущения при эпиляции
идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.
Уникальный керамический материал и эргономичная конструкция обеспечивают на 20 % более быструю эпиляцию. **По сравнению с Philips Satin Ice.
Вес и габариты
Особенности
Технические характеристики
Аксессуары
Логистические данные