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Satinelle Ice PREMIUM
Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Satinelle Ice PREMIUM
Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу
Satinelle Ice PREMIUM
Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Satinelle Ice PREMIUM
Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу
Епілятор
Ціна магазину Philips
Усього:
Зменшують ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї
Для додаткової гігієни та легкого чищення
Високочастотний масаж зводить відчуття пощипування до мінімуму
Ідеально повторює всі контури тіла, забезпечуючи оптимальне охолодження та делікатну епіляцію.
Унікальний керамічний матеріал та ергономічний дизайн прискорюють процес епіляції на 20%.* *У порівнянні з моделлю Philips Satin Ice
Характеристики
Технічні характеристики
Аксесуари
Дані логістики
Вага та розміри