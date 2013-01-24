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    Satinelle

    Эпилятор

    HP6512
    Общая оценка / 5
    • Для постоянной гладкости кожи Для постоянной гладкости кожи Для постоянной гладкости кожи
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      Satinelle Эпилятор

      HP6512
      Общая оценка / 5

      Для постоянной гладкости кожи

      Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Satinelle Эпилятор

      Для постоянной гладкости кожи

      Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней! Узнать обо всех преимуществах

      Для постоянной гладкости кожи

      Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Satinelle Эпилятор

      Для постоянной гладкости кожи

      Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней! Узнать обо всех преимуществах

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        Satinelle

        Satinelle

        Эпилятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для постоянной гладкости кожи

        Удаляет волосы на несколько недель, ухаживает за кожей

        • Total body с бритвенной насадкой
        Отшелушивание между сеансами эпиляции

        Отшелушивание между сеансами эпиляции

        Совершая круговые движения отшелушивающей перчаткой, вы бережно массируете кожу и одновременно удаляете отмершие клетки. Кожа становится красивой и мягкой, а число вросших волосков сокращается до минимума

        Приспособление для поднятия волосков и массажа

        Приспособление для поднятия волосков и массажа

        Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос

        Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

        Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

        Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.

        Смягчите кожу с помощью охлаждающей перчатки для бережной эпиляции

        Смягчите кожу с помощью охлаждающей перчатки для бережной эпиляции

        Охлаждающая перчатка с успокаивающими свойствами расслабляет кожу сразу после эпиляции и снижает раздражение

        Бреет и подравнивает волосы на чувствительных участках тела

        Бреет и подравнивает волосы на чувствительных участках тела

        Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.

        Выберите необходимый режим скорости

        Выберите необходимый режим скорости

        У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

        Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

        Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

        При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Щеточка для чистки
          Да
          Чехол для хранения
          Да

        • Технические характеристики

          напряжение
          100—240  В
          потребляемая мощность
          7,5  Вт
          Количество дисков
          21
          Количество пинцетов
          20
          движений в секунду, скорость 1
          600
          движений в секунду, скорость 2
          733

        • Уровень шума

          Уровень шума
          72 дБ

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