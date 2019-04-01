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  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи
  • Для постоянной гладкости кожи

Больше не доступен

SatinelleЭпилятор

HP6512

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Для постоянной гладкости кожи
Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней!
Посмотреть все преимущества

Удаляет волосы на несколько недель, ухаживает за кожей

Для постоянной гладкости кожи

  • Total body с бритвенной насадкой

Отшелушивание между сеансами эпиляции

Отшелушивание между сеансами эпиляции

Совершая круговые движения отшелушивающей перчаткой, вы бережно массируете кожу и одновременно удаляете отмершие клетки. Кожа становится красивой и мягкой, а число вросших волосков сокращается до минимума

Приспособление для поднятия волосков и массажа

Приспособление для поднятия волосков и массажа

Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос

Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт для мене незамінний.

Користуюсь більше трьох років. Практично не боляче. Ефект гладеньких ніжок залишається на довго. Використовую з комплекту все і досі ніяких нарікань. Раджу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6512 Эпилятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6512 Эпилятор

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