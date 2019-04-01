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Больше не доступен
Total body с бритвенной насадкой
Совершая круговые движения отшелушивающей перчаткой, вы бережно массируете кожу и одновременно удаляете отмершие клетки. Кожа становится красивой и мягкой, а число вросших волосков сокращается до минимума
Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос
Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Світлана2120
01/04/2019
Україна
Цей продукт для мене незамінний.
Користуюсь більше трьох років. Практично не боляче. Ефект гладеньких ніжок залишається на довго. Використовую з комплекту все і досі ніяких нарікань. Раджу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6512 Эпилятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6512 Эпилятор