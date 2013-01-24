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Для завжди гладенької шкіри
Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для завжди гладенької шкіри
Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів. Переглянути усі переваги
Для завжди гладенької шкіри
Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для завжди гладенької шкіри
Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів. Переглянути усі переваги
Епілятор
Ціна магазину Philips
Усього:
Круговими рухами рукавичкою для пілінгу Ви м’яко масажуєте шкіру та одночасно видаляєте мертві клітини шкіри. Завдяки цьому шкіра буде надзвичайно м’якою, а кількість врослих волосин зменшиться до мінімуму
Піднімає навіть найкоротші волосинки для найбільш ретельної епіляції та водночас розслабляє шкіру для делікатного видалення волосся.
Додаткові гіпоалергенні диски забезпечують оптимальну гігієну.
Рукавичка для охолодження заспокоює шкіру безпосередньо після епіляції та зменшує подразнення
Бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв і забезпечує ретельне та гладке гоління. Постачається з додатковим гребінцем для зрізання довшого волосся перед епіляцією або підстригання волосся на лінії бікіні.
Цей епілятор має два налаштування швидкості. Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції
Головку можна знімати та мити під проточною водою для кращої гігієни
Аксесуари
Технічні характеристики
Рівень шуму