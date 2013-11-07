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Для всього тіла, із бритвеною головкою
Круговими рухами рукавичкою для пілінгу Ви м’яко масажуєте шкіру та одночасно видаляєте мертві клітини шкіри. Завдяки цьому шкіра буде надзвичайно м’якою, а кількість врослих волосин зменшиться до мінімуму
Піднімає навіть найкоротші волосинки для найбільш ретельної епіляції та водночас розслабляє шкіру для делікатного видалення волосся.
Додаткові гіпоалергенні диски забезпечують оптимальну гігієну.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
mmm89
07/11/2013
Polska
ten produkt jest po prostu swietny
Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6512 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6512 Epilator