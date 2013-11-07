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  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри
  • Для завжди гладенької шкіри

Більше не доступний

SatinelleЕпілятор

HP6512

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Для завжди гладенької шкіри
Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів.
Переглянути всі переваги

Видаляє волосся на кілька тижнів, дбає про шкіру

Для завжди гладенької шкіри

  • Для всього тіла, із бритвеною головкою

Пілінг між сеансами епіляції

Пілінг між сеансами епіляції

Круговими рухами рукавичкою для пілінгу Ви м’яко масажуєте шкіру та одночасно видаляєте мертві клітини шкіри. Завдяки цьому шкіра буде надзвичайно м’якою, а кількість врослих волосин зменшиться до мінімуму

Насадка для підіймання волосків і масажу

Насадка для підіймання волосків і масажу

Піднімає навіть найкоротші волосинки для найбільш ретельної епіляції та водночас розслабляє шкіру для делікатного видалення волосся.

Ця система епіляції видаляє волосся довжиною навіть 0,5 мм

Ця система епіляції видаляє волосся довжиною навіть 0,5 мм

Додаткові гіпоалергенні диски забезпечують оптимальну гігієну.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest po prostu swietny

Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6512 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6512 Epilator

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