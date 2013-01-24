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    Satinelle

    Епілятор

    HP6512
    Загальна оцінка / 5
    • Для завжди гладенької шкіри Для завжди гладенької шкіри Для завжди гладенької шкіри
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      Satinelle Епілятор

      HP6512
      Загальна оцінка / 5

      Для завжди гладенької шкіри

      Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Satinelle Епілятор

      Для завжди гладенької шкіри

      Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів. Переглянути усі переваги

      Для завжди гладенької шкіри

      Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Satinelle Епілятор

      Для завжди гладенької шкіри

      Спробуйте епіляцію із цією новою епіляційною системою Philips. Вона видаляє волосся біля коренів, забезпечуючи гладеньку шкіру протягом тижнів (а не днів), і є лагідною до Вашої шкіри. У комплекті унікальний набір насадок для користувача-початківця для досягнення найкращих результатів. Переглянути усі переваги

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        Satinelle

        Satinelle

        Епілятор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Для завжди гладенької шкіри

        Видаляє волосся на кілька тижнів, дбає про шкіру

        • Для всього тіла, із бритвеною головкою
        Пілінг між сеансами епіляції

        Пілінг між сеансами епіляції

        Круговими рухами рукавичкою для пілінгу Ви м’яко масажуєте шкіру та одночасно видаляєте мертві клітини шкіри. Завдяки цьому шкіра буде надзвичайно м’якою, а кількість врослих волосин зменшиться до мінімуму

        Насадка для підіймання волосків і масажу

        Насадка для підіймання волосків і масажу

        Піднімає навіть найкоротші волосинки для найбільш ретельної епіляції та водночас розслабляє шкіру для делікатного видалення волосся.

        Ця система епіляції видаляє волосся довжиною навіть 0,5 мм

        Ця система епіляції видаляє волосся довжиною навіть 0,5 мм

        Додаткові гіпоалергенні диски забезпечують оптимальну гігієну.

        Заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження для лагідної епіляції

        Заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження для лагідної епіляції

        Рукавичка для охолодження заспокоює шкіру безпосередньо після епіляції та зменшує подразнення

        Гоління, підстригання та створення контурів на чутливих ділянках тіла

        Гоління, підстригання та створення контурів на чутливих ділянках тіла

        Бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв і забезпечує ретельне та гладке гоління. Постачається з додатковим гребінцем для зрізання довшого волосся перед епіляцією або підстригання волосся на лінії бікіні.

        Обирайте правильну швидкість відповідно до потреб

        Обирайте правильну швидкість відповідно до потреб

        Цей епілятор має два налаштування швидкості. Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції

        Головку епілятора можна мити для оптимальної гігієни

        Головку епілятора можна мити для оптимальної гігієни

        Головку можна знімати та мити під проточною водою для кращої гігієни

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Щітка для очищення
          Так
          Футляр для зберігання
          Так

        • Технічні характеристики

          Напруга
          100–240  В
          Споживання енергії
          7,5  Вт
          Кількість дисків
          21
          Кількість точок захоплення
          20
          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
          600
          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
          733

        • Рівень шуму

          Рівень шуму
          72 дБа

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