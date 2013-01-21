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Satinelle

Эпилятор, щеточка для пилинга и фен

HP6542/00
Общая оценка / 5
  • Набор "Красота и уход" Набор "Красота и уход" Набор "Красота и уход"
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    Satinelle Эпилятор, щеточка для пилинга и фен

    HP6542/00
    Общая оценка / 5

    Набор "Красота и уход"

    Побалуйте себя! В набор "Красота и уход" входит эпилятор Satin Soft с системой ухода за кожей, щеточка для пилинга и фен Salon Essential с щадящим температурным режимом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор, щеточка для пилинга и фен

    Набор "Красота и уход"

    Побалуйте себя! В набор "Красота и уход" входит эпилятор Satin Soft с системой ухода за кожей, щеточка для пилинга и фен Salon Essential с щадящим температурным режимом. Узнать обо всех преимуществах

    Набор "Красота и уход"

    Побалуйте себя! В набор "Красота и уход" входит эпилятор Satin Soft с системой ухода за кожей, щеточка для пилинга и фен Salon Essential с щадящим температурным режимом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор, щеточка для пилинга и фен

    Набор "Красота и уход"

    Побалуйте себя! В набор "Красота и уход" входит эпилятор Satin Soft с системой ухода за кожей, щеточка для пилинга и фен Salon Essential с щадящим температурным режимом. Узнать обо всех преимуществах

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      Satinelle

      Satinelle

      Эпилятор, щеточка для пилинга и фен

      Итого:

      Набор "Красота и уход"

      Бережный уход за вашей кожей и волосами

      • Уход за волосами и телом
      • Набор "Красота и уход"
      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.

      Удаление волосков длиной от 0,5 мм

      Удаление волосков длиной от 0,5 мм

      Уникальные эпилирующие диски удаляют волоски длиной от 0,5 мм.

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

      Щеточка для пилинга для более сияющей кожи

      Щеточка для пилинга для более сияющей кожи

      Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.

      Насадка для чувствительных участков для линии бикини и подмышек

      Насадка для чувствительных участков для линии бикини и подмышек

      Предназначена для использования на чувствительных участках тела. Насадка закрывает внешние эпилирующие диски для более бережной эпиляции чувствительных участков.

      Чехол для удобного хранения

      Чехол для удобного хранения

      Небольшой чехол для удобного хранения.

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более щадящей, а результат — неизменно превосходным.

      Встроенная насадка для эффективной сушки волос

      Встроенная насадка для эффективной сушки волос

      Уникальный фен со встроенной насадкой-концентратором и изящным дизайном гарантирует высокую эффективность сушки волос.

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

      Бережный уход при мощности 1500 Вт

      Этот фен мощностью 1500 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит волосы — все, что нужно для великолепной прически каждый день.

      • Особенности

        Фен для волос
        • Гарантия 2 года
        • Холодный обдув
        • Складная ручка
        • Петелька для подвешивания
        • Шнур на шарнире
        Эпилятор
        • Эпилирующие диски для бережной эпиляции
        • Уникальные эпилирующие диски
        • 2 режима скорости
        • Питание от сети
        • Эпилирующую головку можно мыть
        • Гарантия 2 года

      • Аксессуары

        Эпилятор
        • Щеточка для пилинга
        • Насадка для чувствительных участков
        • Удобный чехол

      • Технические характеристики (эпилятор)

        Количество пинцетов
        20
        Количество дисков
        21
        Движений в секунду, скорость 1
        666
        Движений в секунду, скорость 2
        733
        Адаптер напряжения
        13 В/400 мА
        Напряжение устройства
        3,6 В

      • Технические характеристики (фен)

        Цвет/отделка
        Белый с персиковым
        Длина шнура
        1,5 м
        мощность в ваттах
        1500 Вт

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