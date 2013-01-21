  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Відвантаження замовлень тимчасово призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.
дні
год
хв
сек
Відвантаження замовлень тимчасово призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.

Умови пошуку

UK
RU
1

Satinelle

Епілятор, щітка й фен

HP6542/00
Загальна оцінка / 5
  • Комплект для догляду і краси Комплект для догляду і краси Комплект для догляду і краси
    -{discount-value}

    Satinelle Епілятор, щітка й фен

    HP6542/00
    Загальна оцінка / 5

    Комплект для догляду і краси

    Поніжте себе за допомогою спеціального комплекту для догляду і краси. Він містить епілятор Satin Soft із системою догляду за шкірою, розкішну щітку для пілінгу та фен Salon Essential із налаштуванням помірної температури. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Satinelle Епілятор, щітка й фен

    Комплект для догляду і краси

    Поніжте себе за допомогою спеціального комплекту для догляду і краси. Він містить епілятор Satin Soft із системою догляду за шкірою, розкішну щітку для пілінгу та фен Salon Essential із налаштуванням помірної температури. Переглянути усі переваги

    Комплект для догляду і краси

    Поніжте себе за допомогою спеціального комплекту для догляду і краси. Він містить епілятор Satin Soft із системою догляду за шкірою, розкішну щітку для пілінгу та фен Salon Essential із налаштуванням помірної температури. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Satinelle Епілятор, щітка й фен

    Комплект для догляду і краси

    Поніжте себе за допомогою спеціального комплекту для догляду і краси. Він містить епілятор Satin Soft із системою догляду за шкірою, розкішну щітку для пілінгу та фен Salon Essential із налаштуванням помірної температури. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    Дивитись усі. Епілятори

      Додати аксесуари

      Satinelle

      Satinelle

      Епілятор, щітка й фен

      Усього:

      Комплект для догляду і краси

      Забезпечте особливий догляд своїй шкірі та волоссю

      • Для догляду за волоссям і тілом
      • Комплект для догляду і краси
      Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри

      Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри

      Цей епілятор має диски, які лагідно видаляють волосся довжиною 0,5 мм без пощипування шкіри.

      Видаляйте коротке волосся довжиною 0,5 мм

      Видаляйте коротке волосся довжиною 0,5 мм

      Унікальні епіляційні диски видаляють волосся довжиною 0,5 мм.

      Два налаштування швидкості для лагідної епіляції і максимальної ефективності

      Два налаштування швидкості для лагідної епіляції і максимальної ефективності

      Додаткове налаштування швидкості для тонких волосків та важкодоступних місць

      Розкішна щітка для пілінгу, щоб розкрити сяйво шкіри

      Розкішна щітка для пілінгу, щоб розкрити сяйво шкіри

      Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.

      Насадка для чутливих ділянок – для лінії бікіні та пахв

      Насадка для чутливих ділянок – для лінії бікіні та пахв

      Спеціально адаптована для чутливішої шкіри. Насадка накриває зовнішні диски епілятора для лагіднішої епіляції чутливих ділянок.

      Зручний футляр для легкого зберігання

      Зручний футляр для легкого зберігання

      Маленький футляр для зручного зберігання.

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

      Налаштування температури для турботливого сушіння

      Налаштування температури для турботливого сушіння

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Вбудована насадка для більш ефективного сушіння

      Вбудована насадка для більш ефективного сушіння

      Унікальний фен із насадкою, вбудованою в обтічну конструкцію, для максимальної ефективності сушіння.

      Складана ручка для зручного перенесення

      Складана ручка для зручного перенесення

      Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

      Дбайливе сушіння 1500 Вт

      Цей фен 1500 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Фен
        • 2 роки гарантії
        • Холодний обдув
        • Складана ручка
        • Петля для підвішування
        • Гнучкий шнур
        Епілятор
        • Диски, що лагідно вищипують волосся
        • Унікальні епіляційні диски
        • 2 режими швидкості
        • Живлення від електромережі
        • Головку епілятора можна мити
        • 2 роки гарантії

      • Аксесуари

        Епілятор
        • Щітка для пілінгу
        • Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        • Зручний футляр

      • Технічні характеристики (епілятор)

        Кількість точок захоплення
        20
        Кількість дисків
        21
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        666
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Напруга, адаптер
        13 В/400 мА
        Напруга, пристрій
        3,6 В

      • Технічні характеристики (фен)

        Колір / покриття
        Білий, персиковий
        Довжина шнура
        1,5 м
        Потужність (Вт)
        1500 Вт

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          Оцініть цей продукт першим

          Оплата

          Ми приймаємо наступні способи оплати
          • Оплата при отриманні товару

          Швидкі посилання

          Часті запитання
          Правила та умови
          Знайти замовлення
          Про Philips

          Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.