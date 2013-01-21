Комплект для догляду і краси
Поніжте себе за допомогою спеціального комплекту для догляду і краси. Він містить епілятор Satin Soft із системою догляду за шкірою, розкішну щітку для пілінгу та фен Salon Essential із налаштуванням помірної температури. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комплект для догляду і краси
Поніжте себе за допомогою спеціального комплекту для догляду і краси. Він містить епілятор Satin Soft із системою догляду за шкірою, розкішну щітку для пілінгу та фен Salon Essential із налаштуванням помірної температури. Переглянути усі переваги
Комплект для догляду і краси
Поніжте себе за допомогою спеціального комплекту для догляду і краси. Він містить епілятор Satin Soft із системою догляду за шкірою, розкішну щітку для пілінгу та фен Salon Essential із налаштуванням помірної температури. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комплект для догляду і краси
Поніжте себе за допомогою спеціального комплекту для догляду і краси. Він містить епілятор Satin Soft із системою догляду за шкірою, розкішну щітку для пілінгу та фен Salon Essential із налаштуванням помірної температури. Переглянути усі переваги
Епілятор, щітка й фен
Усього:
Цей епілятор має диски, які лагідно видаляють волосся довжиною 0,5 мм без пощипування шкіри.
Унікальні епіляційні диски видаляють волосся довжиною 0,5 мм.
Додаткове налаштування швидкості для тонких волосків та важкодоступних місць
Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.
Спеціально адаптована для чутливішої шкіри. Насадка накриває зовнішні диски епілятора для лагіднішої епіляції чутливих ділянок.
Маленький футляр для зручного зберігання.
Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Унікальний фен із насадкою, вбудованою в обтічну конструкцію, для максимальної ефективності сушіння.
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
Цей фен 1500 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Характеристики
Аксесуари
Технічні характеристики (епілятор)
Технічні характеристики (фен)