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Satinelle Essential

Эпилятор, мини-эпилятор, пинцет

HP6550/01
Общая оценка / 5
  • Гладкая кожа на всех участках тела надолго Гладкая кожа на всех участках тела надолго Гладкая кожа на всех участках тела надолго
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    Satinelle Essential Эпилятор, мини-эпилятор, пинцет

    HP6550/01
    Общая оценка / 5

    Гладкая кожа на всех участках тела надолго

    Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle. Бережная и точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини благодаря мини-эпилятору. Используйте пинцет для бровей и волосков на лице. БОНУС: чехол для хранения ограниченной серии Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Essential Эпилятор, мини-эпилятор, пинцет

    Гладкая кожа на всех участках тела надолго

    Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle. Бережная и точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини благодаря мини-эпилятору. Используйте пинцет для бровей и волосков на лице. БОНУС: чехол для хранения ограниченной серии Узнать обо всех преимуществах

    Гладкая кожа на всех участках тела надолго

    Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle. Бережная и точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини благодаря мини-эпилятору. Используйте пинцет для бровей и волосков на лице. БОНУС: чехол для хранения ограниченной серии Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Essential Эпилятор, мини-эпилятор, пинцет

    Гладкая кожа на всех участках тела надолго

    Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle. Бережная и точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини благодаря мини-эпилятору. Используйте пинцет для бровей и волосков на лице. БОНУС: чехол для хранения ограниченной серии Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкая кожа на всех участках тела надолго

      Набор для гладкой кожи: три предмета и эксклюзивный чехол

      • Для ухода за ногами, телом и лицом
      Эффективное удаление волос с корнем

      Эффективное удаление волос с корнем

      Наши эпиляторы оснащены специально разработанными дисками для точного удаления даже самых коротких волосков (0,5 мм): в 4 раза более короткие, чем при эпиляции воском, для гладкой кожи на срок до 4 недель.

      Решение для быстрой эпиляции на ногах и руках

      Решение для быстрой эпиляции на ногах и руках

      Эпилятор Satinelle оснащен широкой головкой для эпиляции на голенях и руках. Благодаря закругленной форме прибор удобно помещается в ладони, что обеспечивает комфортное удаление волос.

      Решение для бережной эпиляции на чувствительных участках

      Решение для бережной эпиляции на чувствительных участках

      Мини-эпилятор оснащен узкой головкой, которая разработана специально для захвата волосков в труднодоступных местах без неприятных ощущений на коже. Для максимального удобства прибор работает от батарейки.

      Плотно прилегающие кончики пинцета для бровей и волосков на лице

      Плотно прилегающие кончики пинцета для бровей и волосков на лице

      В набор входит пинцет с плотно прилегающими кончиками, который идеально подходит для удаления волосков на лице (над верхней губой и на подбородке) или придания формы бровям.

      В комплект входит щеточка для очистки и моющаяся эпилирующая головка.

      В комплект входит щеточка для очистки и моющаяся эпилирующая головка.

      В комплект входит щеточка для очистки эпилирующих дисков от волосков. Дополнительная гигиеничность благодаря эпилирующим головкам, которые можно мыть под водой.

      Эксклюзивный чехол

      Храните эпиляторы в сухом месте, защищенном от пыли для гигиеничности. В набор входит чехол для хранения ограниченной серии.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Чехол
        Эксклюзивный чехол

      • Особенности

        Эпилирующие диски для бережной эпиляции
        Да
        Режимы скорости
        1 режим

      • Удобство использования

        Ручка
        Эргономичная

      • Высокое качество

        Головка эпилятора
        • Эпилятор: 23,5 мм
        • Мини-эпилятор: 10 мм
        • Возможность влажной чистки
        Эпилирующие диски
        Металлические диски

      • Питание

        Тип элемента питания
        Мини-эпилятор: тип AA, 2 шт.

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 г

      • Технические характеристики

        Цвет
        Белый с фиолетовым узором
        Количество пинцетов
        Эпилятор: 20, мини-эпилятор: 12
        Количество захватов в минуту
        Мини-эпилятор: 32 000
        Количество дисков
        Эпилятор: 21
        Количество пинцетов
        Мини-эпилятор: 8
        Скорость 1
        Эпилятор: 600
        Количество оборотов в минуту
        Мини-эпилятор: 4000
        напряжение
        Эпилятор: 13 В, мини-эпилятор: 3 В, адаптер: 13 В / 400 мА
        Частота
        Эпилятор: 50–60  Гц
        мощность в ваттах
        Эпилятор: 5 Вт, мини-эпилятор: 5 Вт  Вт

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