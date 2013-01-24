Гладкая кожа на всех участках тела надолго

Быстрое удаление волос на руках и ногах с помощью эпилятора Satinelle. Бережная и точная эпиляция в области подмышек и в зоне бикини благодаря мини-эпилятору. Используйте пинцет для бровей и волосков на лице. БОНУС: чехол для хранения ограниченной серии Узнать обо всех преимуществах