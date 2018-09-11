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Больше не доступен
HP6570/10
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут!
Комфорт для ваших ног
Текстурированные керамические пинцеты эффективно захватывают волоски, не позволяя ускользнуть даже самым тонким из них
Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут
Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции
1.0
из 5
1
Отзыв
Viktor
11/09/2018
Україна
Дорогая одноразовая игрушка
Поработал год, нужно менять головку, но ее невозможно купить, поэтому нет смысла брать одноразовые вещи по таким ценам. Нет никакой поддержки.
Этот отзыв про SatinPerfect HP6570/00 Епілятор
Этот отзыв про SatinPerfect HP6570/00 Епілятор