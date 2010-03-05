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Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
Эпилятор
Итого:
Текстурированные керамические пинцеты эффективно захватывают волоски, не позволяя ускользнуть даже самым тонким из них
Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут
Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски
Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат
Бережное растягивание кожи помогает приподнять даже короткие волоски, тем самым упрощая эпиляцию.
Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции
Комфортная эпиляция
Удобство и гигиена
Технические сведения
Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго