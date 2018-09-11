КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта

Больше не доступен

SatinPerfectЭпилятор

HP6570/10

1

| (1) Отзыв

Быстрая эпиляция, результат надолго

Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут!

Посмотреть все преимущества

Быстрая эпиляция, результат надолго

  • Комфорт для ваших ног

Текстурированные керамические пинцеты бережно удаляют даже самые тонкие волоски

Текстурированные керамические пинцеты бережно удаляют даже самые тонкие волоски

Текстурированные керамические пинцеты эффективно захватывают волоски, не позволяя ускользнуть даже самым тонким из них

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут

Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

1.0

из 5

1

Отзыв

5
4
3
2

11/09/2018

Україна

Україна

Дорогая одноразовая игрушка

Поработал год, нужно менять головку, но ее невозможно купить, поэтому нет смысла брать одноразовые вещи по таким ценам. Нет никакой поддержки.

Этот отзыв про SatinPerfect HP6570/00 Епілятор

Этот отзыв про SatinPerfect HP6570/00 Епілятор

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения