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Більше не доступний
4.1
з 5
18
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Monia24
29/06/2016
Polska
Świetny depilator
Posiadam Depilator PHILIPS HP 6570/00. Bardzo go polecam, ponieważ spełnił moje oczekiwani. Goli bardzo dokładnie i dzięki niemu skóra pozostaje gładka przez długi czas. Z pewnością nie wrócę już do tradycyjnej maszynki do golenia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator
Małgosia13
18/02/2015
Polska
Zdecydowanie polecam
To mój pierwszy depilator ale jestem bardzo zadowolona. Łatwy w użyciu, lampka spełnia swoją funkcję. Nogi nie są podrażnione, czego bardzo się obawiałam. Jedyna wada głośny, za pierwszym razem można się przestraszyć ;-)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator
AnnaKwasniak
15/02/2015
Polska
Świetny produkt w kożystnej cenie
Depilator jest bardzo wygodny, świetnie trzyma się w dłoni i dopasowuje do kształtu ciała. Ma dość długi kabel, który jest jego ogromną zaletą, wbudowana lampka Opti-light podświetla nawet najmniejsze włoski. Depilator ma szeroką głowicę, co pozwala usuwać więcej włosków na raz. Do depilatora dołączona jest elegancka kosmetyczka do przechowywania. Korzystam z tego depilatora i za każdym razem jestem tak samo zadowolona z jego pracy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator