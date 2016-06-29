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SatinPerfect HP6570/10 Epilator

HP6570/10

4.1

| (18) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

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4.1

з 5

18

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

2

29/06/2016

Polska

Polska

Świetny depilator

Posiadam Depilator PHILIPS HP 6570/00. Bardzo go polecam, ponieważ spełnił moje oczekiwani. Goli bardzo dokładnie i dzięki niemu skóra pozostaje gładka przez długi czas. Z pewnością nie wrócę już do tradycyjnej maszynki do golenia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator

18/02/2015

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

To mój pierwszy depilator ale jestem bardzo zadowolona. Łatwy w użyciu, lampka spełnia swoją funkcję. Nogi nie są podrażnione, czego bardzo się obawiałam. Jedyna wada głośny, za pierwszym razem można się przestraszyć ;-)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator

15/02/2015

Polska

Polska

Świetny produkt w kożystnej cenie

Depilator jest bardzo wygodny, świetnie trzyma się w dłoni i dopasowuje do kształtu ciała. Ma dość długi kabel, który jest jego ogromną zaletą, wbudowana lampka Opti-light podświetla nawet najmniejsze włoski. Depilator ma szeroką głowicę, co pozwala usuwać więcej włosków na raz. Do depilatora dołączona jest elegancka kosmetyczka do przechowywania. Korzystam z tego depilatora i za każdym razem jestem tak samo zadowolona z jego pracy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6570/00 Depilator

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