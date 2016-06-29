Depilator jest bardzo wygodny, świetnie trzyma się w dłoni i dopasowuje do kształtu ciała. Ma dość długi kabel, który jest jego ogromną zaletą, wbudowana lampka Opti-light podświetla nawet najmniejsze włoski. Depilator ma szeroką głowicę, co pozwala usuwać więcej włosków na raz. Do depilatora dołączona jest elegancka kosmetyczka do przechowywania. Korzystam z tego depilatora i za każdym razem jestem tak samo zadowolona z jego pracy.