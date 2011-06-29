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    Salon Essential

    HP8106/00
    Общая оценка / 5
    • Необходимый уход за волосами Необходимый уход за волосами Необходимый уход за волосами
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      Salon Essential

      HP8106/00
      Общая оценка / 5

      Необходимый уход за волосами

      Используйте этот фен для бережной укладки волос Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Salon Essential

      Необходимый уход за волосами

      Используйте этот фен для бережной укладки волос Узнать обо всех преимуществах

      Необходимый уход за волосами

      Используйте этот фен для бережной укладки волос Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Salon Essential

      Необходимый уход за волосами

      Используйте этот фен для бережной укладки волос Узнать обо всех преимуществах

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        Salon Essential

        Salon Essential

        Итого:

        Необходимый уход за волосами

        Бережная сушка волос

        • Salon Essential
        • фен
        1400 Вт для быстрой и бережной сушки

        1400 Вт для быстрой и бережной сушки

        Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

        Три регулируемых режима для большего контроля

        Три регулируемых режима для большего контроля

        Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

        Складная ручка для удобства использования в поездках

        Складная ручка для удобства использования в поездках

        Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

        Удобная петелька для хранения

        Удобная петелька для хранения

        Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,6 m
          Напряжение
          220–240 V
          Питание
          1400 W
          Складная ручка
          Да
          Холодный обдув
          Да
          Переключение напряжения
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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