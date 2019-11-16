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Больше не доступен
Необходимый уход за волосами
Используйте этот фен для бережной укладки волос
Salon Essential
фен
Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Тіна
16/11/2019
Україна
Супер фен
Чудовий фен. Купувала ще у 2011 році, служить до сьогодні без проблем.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8106/00 Salon Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8106/00 Salon Essential
OlenaLa
27/06/2019
Україна
Відмінний фен, простий і не дорогий
Відмінний фен, - характеристикам відповідає, висушує швидко, зручний для подорожей, надійний, служить уже більше двох років.
Этот отзыв про HP8106/00 Salon Essential
Этот отзыв про HP8106/00 Salon Essential
mar2707
08/04/2019
Україна
дуже задоволена покупкою!
Легкий, компактний, достатньо потужний на свій розмір. Користуюсь ним як вдома, так і під час подорожей) і ціна дуже навіть адекватна!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8106/00 Salon Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8106/00 Salon Essential