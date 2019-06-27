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Більше не доступний

Salon Essential

HP8106/00

4.9

| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Основний догляд за волоссям

Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся

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Сушіння волосся із турботою

Основний догляд за волоссям

  • Salon Essential

  • фен

Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

Три зручні налаштування для більшого контролю

Три зручні налаштування для більшого контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

Складана ручка для зручного перенесення

Складана ручка для зручного перенесення

Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

27/06/2019

Україна

Україна

Відмінний фен, простий і не дорогий

Відмінний фен, - характеристикам відповідає, висушує швидко, зручний для подорожей, надійний, служить уже більше двох років.

Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential

Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential

08/04/2019

Україна

Україна

дуже задоволена покупкою!

Легкий, компактний, достатньо потужний на свій розмір. Користуюсь ним як вдома, так і під час подорожей) і ціна дуже навіть адекватна!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential

04/08/2014

Polska

Polska

idealna kobieca suszarka

Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential

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