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Більше не доступний
Основний догляд за волоссям
Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся
Salon Essential
фен
Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
4.9
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
OlenaLa
27/06/2019
Україна
Відмінний фен, простий і не дорогий
Відмінний фен, - характеристикам відповідає, висушує швидко, зручний для подорожей, надійний, служить уже більше двох років.
Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential
Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential
mar2707
08/04/2019
Україна
дуже задоволена покупкою!
Легкий, компактний, достатньо потужний на свій розмір. Користуюсь ним як вдома, так і під час подорожей) і ціна дуже навіть адекватна!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential
Patison
04/08/2014
Polska
idealna kobieca suszarka
Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8106/00 Salon Essential