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    Salon Essential

    HP8106/00
    Загальна оцінка / 5
    • Основний догляд за волоссям Основний догляд за волоссям Основний догляд за волоссям
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      Salon Essential

      HP8106/00
      Загальна оцінка / 5

      Основний догляд за волоссям

      Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Salon Essential

      Основний догляд за волоссям

      Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся Переглянути усі переваги

      Основний догляд за волоссям

      Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Salon Essential

      Основний догляд за волоссям

      Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся Переглянути усі переваги

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        Salon Essential

        Salon Essential

        Усього:

        Основний догляд за волоссям

        Сушіння волосся із турботою

        • Salon Essential
        • фен
        Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

        Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

        Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

        Три зручні налаштування для більшого контролю

        Три зручні налаштування для більшого контролю

        Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

        Складана ручка для зручного перенесення

        Складана ручка для зручного перенесення

        Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

        Компактна конструкція для зручного користування

        Компактна конструкція для зручного користування

        Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

        Гачок для зручного зберігання

        Гачок для зручного зберігання

        Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Довжина шнура
          1,6 m
          Напруга
          220–240 V
          Потужність
          1400 W
          Складана ручка
          Так
          Холодний обдув
          Так
          Подвійна напруга
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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