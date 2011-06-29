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Основний догляд за волоссям
Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Основний догляд за волоссям
Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся Переглянути усі переваги
Основний догляд за волоссям
Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Основний догляд за волоссям
Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся Переглянути усі переваги
Salon Essential
Усього:
Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.
Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Характеристики
Обслуговування