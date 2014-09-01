  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Зимняя распродажа! Горячие предложения до -38%
дни
часы
мин
сек
Зимняя распродажа! Горячие предложения до -38%
Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Фен

    HP8115/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Более бережный уход за волосами Более бережный уход за волосами Более бережный уход за волосами
      -{discount-value}

      Фен

      HP8115/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Более бережный уход за волосами

      Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care&Control мощностью 1200 Вт Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 339.00грн

      Фен

      Более бережный уход за волосами

      Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care&Control мощностью 1200 Вт Узнать обо всех преимуществах

      Более бережный уход за волосами

      Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care&Control мощностью 1200 Вт Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 339.00грн

      Фен

      Более бережный уход за волосами

      Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care&Control мощностью 1200 Вт Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Фены

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Фен

        Фен

        Итого:

        Более бережный уход за волосами

        Фен Care&Control

        • 1200 Вт
        • Salon Essential
        • Складной
        Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

        Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

        Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

        Три регулируемых режима для большего контроля

        Три регулируемых режима для большего контроля

        Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

        Складная ручка для удобства использования в поездках

        Складная ручка для удобства использования в поездках

        Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

        Встроенная насадка для эффективной сушки волос

        Встроенная насадка для эффективной сушки волос

        Уникальный фен со встроенной насадкой и изящным дизайном гарантирует высочайшую эффективность сушки волос.

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

        Холодный обдув для бережной сушки

        Холодный обдув для бережной сушки

        Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это идеальный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

        Удобная петелька для хранения

        Удобная петелька для хранения

        Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

        Сетевой шнур 1,5 м

        Сетевой шнур 1,5 м

        • Технические характеристики

          мощность в ваттах
          1200  Вт
          Длина шнура
          1,5  м
          Цвет/отделка
          белый с зеленым
          напряжение
          220 В

        • Особенности

          Складная ручка
          Да
          Холодный обдув
          нет
          Настройки
          3 режима скорости/температуры
          Петелька для подвешивания
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.