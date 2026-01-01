Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HP8115/00
Более бережный уход за волосами
Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care&Control мощностью 1200 Вт
1200 Вт
Salon Essential
Складной
Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Награды
Отзывы