Кращий догляд за волоссям
Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care&Control потужністю 1200 Вт. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кращий догляд за волоссям
Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care&Control потужністю 1200 Вт. Переглянути усі переваги
Кращий догляд за волоссям
Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care&Control потужністю 1200 Вт. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кращий догляд за волоссям
Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care&Control потужністю 1200 Вт. Переглянути усі переваги
Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
Унікальний фен із насадкою, вбудованою в обтічну конструкцію, для максимальної ефективності сушіння.
Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.
Налаштування холодного повітря – це налаштування низької температури, що забезпечує лагідне сушіння волосся для якомога меншого негативного впливу на нього. Ця функція підходить для усіх типів волосся, особливо для тонкого, сухого або пошкодженого. Це ідеальне налаштування для гарячого літа!
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Шнур живлення довжиною 1,5 м
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування