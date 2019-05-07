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Більше не доступний
Кращий догляд за волоссям
Контролюйте сушіння волосся із новим феном Care&Control потужністю 1200 Вт.
1200 Вт
Salon Essential
Можливість складання
Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
MihaelaD
07/05/2019
România
Recomand
Practic și ușor de utilizat! Îl folosesc de mult timp. Îl recomand!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8115/00 Uscător de păr
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8115/00 Uscător de păr