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Больше не доступен

SalonDry ControlФен

HP8183/00

5

| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2200 Вт, в 4 раза более мощная система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до стильной укладки.

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Фен SalonDry Control

Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

  • 2200 Вт

Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

В 4 раза более мощная ионизация для придания максимального блеска

В 4 раза более мощная ионизация для придания максимального блеска

Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Этот фен содержит в 4 раза больше положительно заряженных ионов, чем другие фены. Этот усиленный поток ионов помогает избежать статического электричества, улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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29/11/2017

Україна

Україна

ФЕН ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!

Фен получила в подарок! Ах какой же он шикарный) Белый, стильный, мощный! Очень удобный в пользовании! Не фен, а сказка! Очень понравилась функция ИОНИЗАЦИИ, блестящие, не пересушенные волосы! два режима - тепла и холода. В общем, ничего не могу ни отнять, ни добавить. Меня фен устроил на все 100%, радует очень долго и надеюсь будет радовать еще очень долго!!! Если выбираете фены, берите ЭТУ МОДЕЛЬ из Филипса:) Она безпроигрышная!:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

31/10/2019

Україна

Україна

Найкращий з усіх, які були до нього!

Такий фен подарував чоловік 6 років тому. Мені сподобався! Ніразу не зламався, все працює і дотепер чудово. Легкий, простий у використанні. Має функцію іонізаціі. Волосся після сушки ним не перепалене, легке, не наелектризоване, слухняне. Коли була у мами, то користувалася іі іншим феном. І різницю відчула... Тепер, навіть якщо іду у відрядження, то завжди беру його з собою. Це найкращий фен, який колись був у мене. Всім рекомендую цей бренд!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

11/04/2019

Україна

Україна

Феном довольна, работает безотказно.

Фен приобрела лет 7 назад примерно, не жалею. В использовании прост, есть два режима, сильнее и слабее сушка. Есть так же режим турбо и прохладный воздух. Надеюсь еще прослужит много лет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

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