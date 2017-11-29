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Больше не доступен
Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор
Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2200 Вт, в 4 раза более мощная система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до стильной укладки.
2200 Вт
Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Этот фен содержит в 4 раза больше положительно заряженных ионов, чем другие фены. Этот усиленный поток ионов помогает избежать статического электричества, улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Eternity
29/11/2017
Україна
ФЕН ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!
Фен получила в подарок! Ах какой же он шикарный) Белый, стильный, мощный! Очень удобный в пользовании! Не фен, а сказка! Очень понравилась функция ИОНИЗАЦИИ, блестящие, не пересушенные волосы! два режима - тепла и холода. В общем, ничего не могу ни отнять, ни добавить. Меня фен устроил на все 100%, радует очень долго и надеюсь будет радовать еще очень долго!!! Если выбираете фены, берите ЭТУ МОДЕЛЬ из Филипса:) Она безпроигрышная!:)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
lyudashv
31/10/2019
Україна
Найкращий з усіх, які були до нього!
Такий фен подарував чоловік 6 років тому. Мені сподобався! Ніразу не зламався, все працює і дотепер чудово. Легкий, простий у використанні. Має функцію іонізаціі. Волосся після сушки ним не перепалене, легке, не наелектризоване, слухняне. Коли була у мами, то користувалася іі іншим феном. І різницю відчула... Тепер, навіть якщо іду у відрядження, то завжди беру його з собою. Це найкращий фен, який колись був у мене. Всім рекомендую цей бренд!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Alenkaponka
11/04/2019
Україна
Феном довольна, работает безотказно.
Фен приобрела лет 7 назад примерно, не жалею. В использовании прост, есть два режима, сильнее и слабее сушка. Есть так же режим турбо и прохладный воздух. Надеюсь еще прослужит много лет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer