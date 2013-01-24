Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

SalonDry Control

Фен

HP8183/00
Загальна оцінка / 5
  • Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби
    -{discount-value}

    SalonDry Control Фен

    HP8183/00
    Загальна оцінка / 5

    Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

    Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність сушіння 2200 Вт, у 4 рази потужніша функція іонізації та різні налаштування забезпечують чудові сяючі результати – від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SalonDry Control Фен

    Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

    Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність сушіння 2200 Вт, у 4 рази потужніша функція іонізації та різні налаштування забезпечують чудові сяючі результати – від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги

    Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

    Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність сушіння 2200 Вт, у 4 рази потужніша функція іонізації та різні налаштування забезпечують чудові сяючі результати – від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SalonDry Control Фен

    Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

    Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність сушіння 2200 Вт, у 4 рази потужніша функція іонізації та різні налаштування забезпечують чудові сяючі результати – від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all hair-dryers

      Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

      Фен SalonDry Control

      • 2200 Вт
      Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      У 4 рази більше іонізації для неперевершеного блиску

      У 4 рази більше іонізації для неперевершеного блиску

      Надайте волоссю досконалого вигляду завдяки функції іонізації. Цей фен генерує у 4 рази більше негативно заряджених іонів, ніж інші фени. Такий неймовірний потік іонів краще усуває статику, кондиціонує волосся та вирівнює кутикули Результат: неперевершене блискуче та слухняне волосся. Надайте волоссю блиску!

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

      Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

      Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

      Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Знімна решітка для повітря забезпечує легке чищення

      Решітку для повітря цього фену можна зняти для чищення. Знімайте та чистіть регулярно для запобігання накопиченню бруду.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2200  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Потужність (Тайвань)
        1500  Вт

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись