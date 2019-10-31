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Більше не доступний

SalonDry ControlФен

HP8183/00

4.9

| (19) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність сушіння 2200 Вт, у 4 рази потужніша функція іонізації та різні налаштування забезпечують чудові сяючі результати – від сушіння до укладки волосся.

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Фен SalonDry Control

Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

  • 2200 Вт

Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

У 4 рази більше іонізації для неперевершеного блиску

У 4 рази більше іонізації для неперевершеного блиску

Надайте волоссю досконалого вигляду завдяки функції іонізації. Цей фен генерує у 4 рази більше негативно заряджених іонів, ніж інші фени. Такий неймовірний потік іонів краще усуває статику, кондиціонує волосся та вирівнює кутикули Результат: неперевершене блискуче та слухняне волосся. Надайте волоссю блиску!

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

19

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Найкращий з усіх, які були до нього!

Такий фен подарував чоловік 6 років тому. Мені сподобався! Ніразу не зламався, все працює і дотепер чудово. Легкий, простий у використанні. Має функцію іонізаціі. Волосся після сушки ним не перепалене, легке, не наелектризоване, слухняне. Коли була у мами, то користувалася іі іншим феном. І різницю відчула... Тепер, навіть якщо іду у відрядження, то завжди беру його з собою. Це найкращий фен, який колись був у мене. Всім рекомендую цей бренд!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

11/04/2019

Україна

Україна

Феном довольна, работает безотказно.

Фен приобрела лет 7 назад примерно, не жалею. В использовании прост, есть два режима, сильнее и слабее сушка. Есть так же режим турбо и прохладный воздух. Надеюсь еще прослужит много лет.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

10/04/2019

Україна

Україна

Мой любимый фен!

При покупке фена остановила свой выбор именно на этой модели и не пожалела. Понравилась функция ионизации, я блондинка и для меня важно не пересушивать волосы. Кроме того, перестали электризоваться волосы. Насадка диффузора прекрасно справляется с задачей укладки моих волнистых волос, также придает объем. Нареканий нет, поэтому смело рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

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