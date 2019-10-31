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Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби
Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність сушіння 2200 Вт, у 4 рази потужніша функція іонізації та різні налаштування забезпечують чудові сяючі результати – від сушіння до укладки волосся.
2200 Вт
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Надайте волоссю досконалого вигляду завдяки функції іонізації. Цей фен генерує у 4 рази більше негативно заряджених іонів, ніж інші фени. Такий неймовірний потік іонів краще усуває статику, кондиціонує волосся та вирівнює кутикули Результат: неперевершене блискуче та слухняне волосся. Надайте волоссю блиску!
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.
4.9
з 5
19
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
lyudashv
31/10/2019
Україна
Найкращий з усіх, які були до нього!
Такий фен подарував чоловік 6 років тому. Мені сподобався! Ніразу не зламався, все працює і дотепер чудово. Легкий, простий у використанні. Має функцію іонізаціі. Волосся після сушки ним не перепалене, легке, не наелектризоване, слухняне. Коли була у мами, то користувалася іі іншим феном. І різницю відчула... Тепер, навіть якщо іду у відрядження, то завжди беру його з собою. Це найкращий фен, який колись був у мене. Всім рекомендую цей бренд!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Alenkaponka
11/04/2019
Україна
Феном довольна, работает безотказно.
Фен приобрела лет 7 назад примерно, не жалею. В использовании прост, есть два режима, сильнее и слабее сушка. Есть так же режим турбо и прохладный воздух. Надеюсь еще прослужит много лет.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Hellen
10/04/2019
Україна
Мой любимый фен!
При покупке фена остановила свой выбор именно на этой модели и не пожалела. Понравилась функция ионизации, я блондинка и для меня важно не пересушивать волосы. Кроме того, перестали электризоваться волосы. Насадка диффузора прекрасно справляется с задачей укладки моих волнистых волос, также придает объем. Нареканий нет, поэтому смело рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer