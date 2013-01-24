Эффективная сушка и защита волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная сушка и защита волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Эффективная сушка и защита волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная сушка и защита волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Этот фен Philips ThermoProtect мощностью 2100 Вт создает быстрый поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Идеальная укладка и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для безупречной прически.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Особенности
Обслуживание
Технические характеристики