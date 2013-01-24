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ThermoProtect

Фен

HP8204/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Эффективная сушка и защита волос Эффективная сушка и защита волос Эффективная сушка и защита волос
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    ThermoProtect Фен

    HP8204/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Эффективная сушка и защита волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

    ThermoProtect Фен

    Эффективная сушка и защита волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективная сушка и защита волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

    ThermoProtect Фен

    Эффективная сушка и защита волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективная сушка и защита волос

      • ThermoProtect
      • 2100 Вт
      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Мотор постоянного тока и мощность 2100 Вт

      Мотор постоянного тока и мощность 2100 Вт

      Этот фен Philips ThermoProtect мощностью 2100 Вт создает быстрый поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

      Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для безупречной укладки

      Узкая насадка-концентратор для безупречной укладки

      Идеальная укладка и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для безупречной прически.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Шнур питания 1,8 м

      Шнур питания 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Нет
        Холодный обдув
        Да
        Насадка-диффузор
        Нет
        Переключение напряжения
        Нет
        Складная ручка
        Нет
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        Нет
        Насадка/концентратор
        Да
        Количество насадок
        1
        Чехол для путешествий в комплекте
        Нет

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Цвет/отделка
        Матовый черный
        Длина шнура
        1,8  м
        Частота
        50–60  Гц
        Мотор
        Мотор постоянного тока
        Мощность
        2100  Вт
        напряжение
        220–240  В
        мощность в ваттах
        2100  Вт

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